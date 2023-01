Rozbřesk: Potvrdí šéf Fedu Powell navýšení sazeb o 25 bps na příštím zasedání?

Dva dny po zveřejnění lehce smíšených dat z amerického trhu práce a dva dny před odhalením prosincové inflace bude mít šéf Fedu šanci promluvit k trhům a eventuálně korigovat jejich očekávání ohledně dalších kroků americké centrální banky.



Pohlédneme-li přitom na dolarovou výnosovou křivku, tak zjistíme, že v pátek zveřejněné údaje o zpomalujícím růstu mezd a mizerná podnikatelská nálada v oblasti služeb vzbudily v trhu dojem, že v únoru Fed zvýší sazby jen o 25 bazických bodů, přičemž v březnu přihodí již jen dalších 25 bodů a tím fakticky skončí. Tento dojem navíc v podstatě podpořily další dvě holubice z vedení Fedu (Evans a Bostic), jež komunikovaly ochotu dále zpomalit tempo zvyšování úrokových sazeb (tedy z 50 na 25bps). Následný propad dolarových úrokových sazeb se pak nutně líbil většině rizikových aktiv, což ovšem vedlo k tomu, že došlo k dalšímu uvolnění finančních podmínek. Nyní je na J. Powellovi, aby zhodnotil, zdali je oživení rizikových aktiv a s tím související podpora domácí poptávky v dané situaci žádoucí. Vezmeme-li v úvahu posledních několik Powellových vystoupení, tak je třeba být přinejmenším ve střehu, neboť šéf Fedu se prakticky unisono držel jestřábí rétoriky a názor trhu náležitě korigoval.



Jistě, Powell ještě nemusí znát čtvrteční inflační číslo a tudíž může být pro něj jednodušší ponechat svoji rétoriku zamlženou a počkat si, jak to za dva dny dopadne. Nicméně pokud Powell dnes jestřábím způsobem nezasáhne, tak boom rizikových aktiv pojede dál, a v případě, že prosincová inflace skončí blízko konsensu (6,5 % pro celkovou inflaci, 5,7 % pro jádrovou), trh zabetonuje svoje očekávání na únorových 25 bodech. Pro vedení Fedu pak bude velmi složité dostat tato očekávání z výnosové křivky a to i za situace, kdy se ukáže, že za 14 dní zveřejněný růst HDP za 4. kvartál byl opravdu velmi silný.



TRHY



Koruna

Koruna na začátku týdne drží dobyté pozice a obchoduje se pod 24,00 EUR/CZK. Na globálních trzích sice včera dobrá nálada nevydržela, česká měna však odolala bez větších problémů. Z tuzemských makro čísel zaujal výsledek prosincové nezaměstnanosti (dle metodiky MPSV), která vzrostla z 3,5 % na 3,7 %, tj. mírně nižším tempem, než očekával trh. Nyní korunový trh vyhlíží zejména výsledek prosincové inflace, jenž bude zveřejněn zítra.



Dle včera publikovaných dat nemusela ČNB na podporu koruny v listopadu vůbec intervenovat (v říjnu to bylo symbolických 80 mil. EUR). Nejedná se však o žádné překvapení, neboť kurz koruny se nacházel výrazně pod intervenční hladinou centrální banky, podobně jako ve zbytku roku 2022. Celkově se tak devizové rezervy ČNB stabilizovaly na stále robustních 132 mld. EUR, tj. více než 50 % HDP.



Eurodolar

Teplé počasí v Evropě a tím pádem i nižší ceny plynu (resp. elektrické energie) společně s otevíráním se čínské ekonomiky po COVIDových uzavírkách svědčí eurodolaru. Dnes však musí být trh na pozoru před vystoupením šéfa Fedu Powella, který by se mohl pokusit korigovat pokles dolarových úrokových sazeb a tím USD podpořit (více viz úvod).