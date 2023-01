Rally v USA pokračuje i v den před inflačními daty

Investoři na Wall Street sázeli během středeční obchodní seance na to, že další zmírnění inflace by mohlo podpořit důvody pro méně restriktivní politiku Fedu. Pravděpodobně by nemělo být velkým překvapením, že v čele středečních zisků stály technologické společnosti, jedna z nejvíce poražených skupin během zpřísňující se kampaně Fedu. Ruku v ruce s tím také poklesly výnosy dluhopisů.



In-line nebo mírnější než očekávaný CPI pravděpodobně povede k rally, zatímco vyšší číslo by mohlo snadno rozjetou párty ukončit. Očekává se, že čtvrteční zpráva ukáže, že jádrová inflace, která nezahrnuje potraviny a energie a je považována za lepší základní ukazatel než celkový ukazatel, vzrostla oproti předchozímu roku o 5,7 %. To je sice výrazně nad cílem Fedu, ale meziroční růst cen se však zmírňuje.



Průzkum provedený společností 22V Research ukázal, že 67 % respondentů očekává, že jádrový index spotřebitelských cen bude nižší, než je konsensus.



Hlavním tahounem indexu Nasdaq byl například , který posiloval o více jak 5%.