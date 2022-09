Zakladatelé Bezvavlasy získali od investorů přes 112 milionů korun. Na ceně 490 korun se rozhodli prodat jen menší podíl ve firmě

Majitelé společnosti Bezvavlasy, úpis jejíchž akcií na trh START pražské burzy probíhal dnes do 12:00, rozhodli s ohledem na průběh úpisu, směřující k dolní ceně 490 Kč/akcie, že na této ceně neprodají celý zamýšlený rozsah 300 tisíc kusů akcií, ale nejvýše 230 tisíc kusů akcií. Takový krok umožňují pravidla úpisu a zakladatelé investorům dle svých slov chtěli dát prostor zhruba v poslední hodině úpisu případně upravit své objednávky. Dle vyjádření si sami zakladatelé cení společnost na více než uvedených 490 korun za akcii a proto na této dolní ceně, ke které dospěl výsledek úpisu, nechtějí prodat maximálních 300 tisíc kusů akcií.

"Vážení investoři, děkujeme Vám všem za doposud projevený zájem o akcie naší společnosti, kdy poptávka již dosáhla na nejnižší ceně 105 % nabízeného množství, tj. 314 tisíc ks akcií. Naše ambice, na které ceně akcie upisovat, však byly blíže hornímu cenovému pásmu. Chápeme, že pohledem současného negativního sentimentu na trzích je tento cíl nereálný. Rozhodli jsme se tak využít možnosti neprodávat všechny nabízené akcie, což nám umožňuje prospekt veřejné nabídky. Na spodní cenové hladině hodláme prodat maximálně 230.000 akcií. Jedná se o 77 % původně zamýšleného objemu," uvádějí zakladatelé firmy Aleš Hudeček a František Novotnýv tiskové zprávě, poskytnuté před 11. hodinou.

"Věříme, že reálná hodnota naší společnosti je ve skutečnosti vyšší než 490 korun za akcii. Proto si hodláme zbylé akcie dlouhodobě ponechat. Informaci oznamujeme s předstihem tak, aby mohli investoři dle našeho záměru případně upravit své objednávky. Děkujeme za pochopení," dodali v komunikované tiskové zprávě před 11. hodinou.

Pohled do knihy objednávek v poslední hodině pak ukazoval úpravu pozic investory oproti maximálním poptávaným 314 tisícům ks akcií. Celkový zájem nicméně nebyl takový, aby se výsledek posunul na vyšší cenu, například i na 500 korun za akcii.

Graf: Pohled do knihy objednávek 1. 9. v cca 11:30:

Zkrátit vlastní objednávky se rozhodly fondy Starteepo, čímž je omezeno krácení objednávek dalších retailových investorů. "Náš fond poptává +170 tis. ks akcií (74 % emise). Rozhodnutí snížit nabídku ze strany majitelů chápeme. Proporčně tak snížíme námi poptávaný objem. Upsat a následně držet tak nyní hodláme +110 tis. ks akcií. Je i v našem zájmu, aby nebyl drobný investor tolik krácený," uvedlo Starteepo z pohledu jednoho z vedoucích investorů na svém twitterovém účtu po 11. hodině.

Výsledek celého úpisu

"Společnost Bezvavlasy a.s. dnes zakončila veřejnou nabídku svých akcií (IPO). Obchodování s akciemi společnosti bude zahájeno 7. září 2022, za cenu 490,- Kč za akcii. Celkem bylo od investorů získáno 112 700 tis. Kč," shrnula v oficiálním sdělení pražská burza.

Stručně o transakci



Veřejná nabídka až 30 % akcií probíhala od 18. srpna 10:00 do 1. září 2022 do 12:00 formou úpisu na trhu START pražské burzy. Nabízeno bylo až nejvýše 300 tisíc kusů akcií v cenovém rozmezí 490 až 630 korun za akcii při kroku kotace 10 Kč a lotu 40 kusů. Jak by terpve měla potvrdit burza, „papír“ se pod ISINem CZ0009011920 a tickerem BEZVA.PR začne na trhu START obchodovat ve středu 7. září 2022.

V neveřejné části nabídky až 5 % akcií firmy na ceně 490 Kč/akcie kupuje celkem 33 tisíc kusů akcií investor a burzián Jaroslav Šura, který zároveň investuje i ve veřejné části nabídky. „Firma Bezvavlasy mě zaujala hned z několika důvodů. Robustní růst tržeb, vysoká ziskovost, slušné marže. Ohledně poměrových ukazatelů se může zdát, že se jedná o hodnotovou firmu, přestože je jednoznačně růstová. Výhodou je atraktivní valuace. Rychle rostoucí sektor e-commerce je pro mě lákavý a Bezvavlasy budou spolu s Pilulkou ozdobou mého portfolia,“ komentoval svoji účast v IPO investor Jaroslav Šura. "Rozhodnutí managementu mě mrzí, ale naprosto ho chápu. Negativní sentiment opět stříká na všechny strany a očekávání majitelů byly nejspíš vyšší," poznamenal dnes Šura na svém twitterovém účtu.

16 tisíc kusů akcií koupil v neveřejné části nabídky fond STARTEEPO Invest, za kterým stojí poradce při transakci František Bostl. Jeden tisíc kusů akcií pak Jaromír Muchka. Ten působí zhruba rok v roli CEO společnosti, do které vstoupil právě za účelem její další expanze a rozvoje online kanálů a komunikace.

Bezvavlasy jsou druhým největším online prodejcem vlasové kosmetiky v Česku. Firma se specializuje především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale i retailovou klientelu.



Hlavním cílem úpisu akcií a získání peněz od investorů je podpořit budoucí expanzi firmy vstupem na burzu a získat tak vyšší pozornost veřejnosti v Česku a vyšší důvěryhodnost v zahraničí. Zároveň bude část výnosů z prodeje akcií ve výši 25,1 milionu korun poskytnuta zpět do firmy formou vypořádání závazků akcionářů.