Nerozhodné akcie, chvilkový propad a čekání na Microsoft

Dnešek přinesl celkem slušná čísla z Evropy, kdy předběžné PMI dopadly v souhrnu za celou eurozónu mírně lépe, než se čekalo. Nestačilo to však na udržení růstové nálady, neboť téma lepších evropských vyhlídek ztrácí pozornost na úkor výsledkové sezóny (a za pár dní Fedu a amerických dat).



Komentáře bankéřů z ECB naznačují určité rozdíly v názorech. Prezidentku Lagardovou a její signály o zvyšování sazeb dnes zesílil Gediminas Šimkus, podle něhož by banka měla pokračovat ve 50bodových krocích. Podobně Joachim Nagel nebo nový člen prezidia Vujčič připomínali, že sazby mají jít dál nahoru. Opatrnější byl naproti tomu Fabio Panetta, podle něhož by výhled pro sazby neměl být bezpodmínečný a v březnu je třeba situaci znovu posoudit.



Výnosy dluhopisů měly během dne jak v Evropě, tak zámoří, nejprve tendenci růst, načež obracejí zpět mírně pod včerejší hodnoty. Eurodolar se ve výsledku obchoduje bez větších změn.



Dnešní firemní výsledky zatím vypadají smíšeně a jako obvykle není tržní reakce úplně učebnicová. nebo J&J ztrácejí, naopak je v plusu a se tam po úvodním zaváhání znovu snaží vrátit. Napětí roste hlavně před čísly , která dostaneme až po závěru amerického obchodování.



Mezitím se klíčové akciové indexy nacházejí poblíž včerejších závěrečných hodnot. Evropa poztrácela úvodní zisky, načež přešla ke smíšenému vývoji. Amerika lehce vylepšuje svou bilanci a z červeného se dostává momentálně k nule.



Za pozornost stojí náhlý a výrazný propad řady titulů hned po otevření Wall Street. Týkalo se to asi 40 jmen, jako třeba , , , Walmart či . Následně se ceny stejně rychle vrátily a vše naznačuje jednu z dalších technických chyb v systému, kdy byly některé akcie při otevření chybně pozastaveny pro dosažení limitu pro cenovou změnu. Burza zatím nic bližšího nesdělila.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:26 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8745 -0.0063 23.8888 23.8518 CZK/USD 21.9445 -0.0706 22.0285 21.8980 HUF/EUR 390.2042 -1.3385 398.2800 389.6276 PLN/EUR 4.7148 0.1361 4.7212 4.7014

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3812 0.0644 7.3941 7.3527 JPY/EUR 141.3835 -0.4173 142.2192 141.2570 JPY/USD 129.9415 -0.5069 131.0970 129.7290

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8826 0.4947 0.8847 0.8768 CHF/EUR 1.0047 0.2594 1.0068 0.9995 NOK/EUR 10.7277 0.5540 10.7586 10.6569 SEK/EUR 11.1040 -0.2323 11.1333 11.0782 USD/EUR 1.0881 0.1007 1.0898 1.0837

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4194 -0.2839 1.4298 1.4166 CAD/USD 1.3364 -0.0591 1.3415 1.3347