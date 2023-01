Rozbřesk: Eurozóna na vlně pozitivních překvapení a eurodolar z toho těží

Pro mnohé je poslední vývoj eurodolaru překvapením. Namísto toho, aby se vinou válečného konfliktu v Evropě trápil někde v blízkosti parity, je téměř o deset figur výše. Pravda, za mnohé vděčí eurozóna teplému počasí, které jí dovolilo ušetřit za energie (a tím dostat běžný účet do přebytku), ale jde také o relativní dynamiku očekávaného vývoje ekonomických indikátorů. Zatímco očekávání ohledně vývoje eurozóny byla nastavena poměrně pesimisticky (a každé další číslo překvapuje pozitivně), tak americká ekonomika vysílá smíšené signály.



Do tohoto hodnocení velmi dobře zapadají včerejší výsledky klíčového předstihového indikátoru eurozóny, kterým je index PMI. Jeho souhrnná (kompoziční) varianta pro sektor průmyslu a služeb se dostala nad hraniční hodnotu 50 bodů (číslo nad 50 by mělo signalizovat konjunkturu). Je velmi pravděpodobné, že obdobný index pro německou ekonomiku - Ifo - promluví dnes stejnou řečí.

Naproti tomu americká data čelí v poslední době překvapením na obě strany, což v podstatě potvrzuje i tento týden, kdy série indexů podnikatelských nálad mířila všemi směry. Podstatným příspěvkem do diskuse o tom, jak je na tom americká konjunktura, však promluví zítra zveřejněný výsledek HDP za 4. kvartál loňského roku (a to přesto, že jde spíše o vzad-hledící indikátor). Podle dosud známých dat si americká ekonomika na konci roku 2022 vedla stále velmi dobře. Fenomén očekávání vs. realita však i zde může sehrát roli. Trh ale především respektovaný nowcast atlantského Fedu (GDPnow) vidí růst výrazně nad potenciálem (2,6 %, resp. 3,5 %), náš běžící odhad pro americký HDP - Stopař - je pesimističtější (viz: https://macrosmart.shinyapps.io/ft_mfbvar/).



Uvidíme tedy dnes a zítra, zdali se sérii překvapení jdoucí pro-evropským směrem podaří prodloužit a zda eurodolar bude ještě blíže kulatým 1,10.



TRHY



Koruna



Koruna zůstává stabilní a nadále těsně pod úrovní 24,00 EUR/CZK. Včerejší komentáře tuzemských centrálních bankéřů příliš vzruchu na korunový trh nepřinesly – zatímco končící viceguvernér Marek Mora zopakoval, že by ČNB měla sazby posunou výše a opustit aktuální kurzový režim, viceguvernérka Eva Zamrazilová nadále preferuje stabilitu sazeb. Riziko ve směru vyšších úrokových sazeb dle Zamrazilové představuje hlavně mzdově-inflační spirála, kterou však zatím nepozoruje (růst mezd více než 10 %).



Eurodolar



Série pozitivních makroekonomických překvapení na straně eurozóny pokračuje, což tlačí eurodolar stále výše (viz úvod). Včera to byl kompozitní index PMI, který v lednu vzrostl na 50,2 bodu (z prosincových 49,3). Dnes může v podobném duchu promluvit i německé Ifo. Rétorika ECB, která fakticky bude před zasedáním příští týden umlčena, dnešním dnem zůstává přitom relativně jestřábí (aneb +50bps příští čtvrtek je jistých a další zvýšení přijdou).



Regionální Forex



Maďarská centrální banka (MNB) sice včera ponechala všechny hlavní úrokové sazby beze změny. To se očekávalo, avšak co se neočekávalo, bylo zvýšení povinných minimálních rezerv, jejichž sazba byla zdvojnásobena na 10 %. Bude to znamenat, že forintové likvidity v bankovním systému dále ubyde, což je pochopitelně pro forint plus. Maďarská měna se však dostala na sedmiměsíční maxima také díky jestřábím výrokům viceguvernéra MNB Barnabáse Virága, který uvedl, že hlavní cílovaná sazba (nyní na 18 %) nebude snížena, dokud centrální banka neuvidí jasný trend ve snižování inflace.