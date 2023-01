Microsoft čekají hubenější časy a futures jsou smíšené

úspěšně podepsal úvěrové smlouvy typu Schuldscheindarlehe ve výši 200 mil. EUR. dostala novou cílovou cenu od . USA a Německo jsou připraveny oznámit, že poskytnou své bojové tanky Ukrajině a varoval, že růst tržeb v oblasti cloud computingu Azure se v současném období zpomalí. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,1 %.

úspěšně podepsal úvěrové smlouvy typu Schuldscheindarlehen (nezajištěný úvěr umístěný mezi privátní investory, který se řídí německým právem) ve výši 200 mil. EUR. Jedná se o druhou část Schuldscheindarlehen transakce s plánovaným datem vypořádání 27. ledna 2023. Úvěry jsou s 2, 3 a 5-ti letou splatností. Aranžéři emise jsou Aktiengesellschaft, Group Bank AG, AG a .



Česká republika může ještě letos začít odebírat zemní plyn z německého LNG terminálu v Lubminu, uvedl premiér Fiala.



BNP Paribas navýšila cílovou cenu na na 47 EUR ze 46 EUR, doporučení drží na "outperform".



USA a Německo jsou připraveny oznámit, že poskytnou své bojové tanky Ukrajině, čímž Kyjevu nabídnou novou mocnou zbraň k boji proti Rusk. Očekává se, že Bidenova administrativa dnes oznámí, že Ukrajině nabídne tanky M1 Abrams. Německo, které trvalo na tom, že nechce být jediným, kdo takové tanky nabízí, pošle 14 Leopardů 2 A6. Tento krok umožní silám prezidenta Volodymyra Zelenského přístup k významné nové schopnosti.



Společnost uvedla, že růst tržeb v oblasti cloud computingu Azure se v současném období zpomalí a varoval před dalším zpomalením prodejů podnikového softwaru. Akcie vymazaly dřívější zisky v pozdním obchodování poté, co finanční ředitelka Amy Hood uvedla, že prodeje Azure v současném období zpomalí o 4 nebo 5 bodů od konce druhého fiskálního čtvrtletí. Po letech dvouciferného růstu tržeb generální ředitel Satya Nadella uznal, že toto odvětví prochází obdobím zpomalování a bude se muset přizpůsobit.



S rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách 1. února zvažují obchodníci na opčním trhu scénář, ve kterém se očekává, že toto zvýšení sazeb bude posledním z cyklu utahování. Před zasedáním příští týden je v ceně snížení sazeb o asi půl procentního bodu ve druhé polovině roku.



Americká ministryně financí Janet Yellenová informovala Kongres, že zavádí další účetní manévr, aby odvrátila překročení limitu federálního dluhu. Yellenová v dopise vůdcům obou politických stran Kongresu uvedla, že ministerstvo financí změní investice do třetího vládního penzijního fondu poté, co jim minulý týden doporučila podobné opatření pro dva další fondy. Yellenová nenabídla žádné aktuální informace o tom, jak dlouho lze mimořádná opatření používat, aby se státní pokladna vyhnula nedostatku hotovosti. Začátkem tohoto měsíce uvedla, že „je nepravděpodobné, že hotovost a mimořádná opatření budou vyčerpány dříve než začátkem června“.