Nejbohatší člověk Asie odráží útok spekulantů, akcie jeho firem prudce oslabily

Nejbohatší člověk v Asii, indický podnikatel Gautam Adani, odráží útok spekulantů a zvažuje soudní bitvu. Kvůli zprávě analytiků americké společnosti Hindenburg Research hodnota Adaniho impéria za dva dny klesla o více než 50 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč), uvedla dnes agentura Bloomberg. Analytici tvrdí, že Adaniho obchodní skupina manipuluje s cenami akcií a dopouští se účetních podvodů, což Adani odmítl. Propad akcií jeho firem ale způsobil, že Adani klesl v žebříčku nejbohatších lidí světa.



Adani zprávu označil za zlomyslnou a za selektivní dezinformace. Hindenburg Research na svém webu uvádí, že se snaží odkrývat účetní podvody a další nesrovnalosti ve firmách, Bloomberg i další finanční média ji ale označují anglickým souslovím 'short seller' - tak se říká firmám či spekulantům, kteří profitují z poklesu cen akcií. Zprávy o kontroverzích ve firmách k poklesu cen výrazně přispívají, čímž spekulant dosáhne zamýšleného zisku.



Hindenburg Research si posvítil na nejbohatšího muže Asie a jeho impérium. #akcie #AdaniGroup #HindenburgRes... - https://t.co/tZ9uLwh4cq pic.twitter.com/EoDEofsu8L

Výprodej akcií firem z Adaniho obchodní skupiny se před víkendem ještě zvýraznil. To může být problém pro jeho snahu nabídnout investorům akcie své vlajkové společnosti Adani Enterprises v hodnotě 2,5 miliardy dolarů. Skupina Adani se přitom ve čtvrtek snažila investory ujistit, že zpráva Hindenburgu je nepravdivá, a slíbila, že podrobně vysvětlí, co Hindenburg označuje za nesrovnalosti či podvody."Tyto problémy zasahují do srdce indického podnikového sektoru, kde dominuje řada rodinných konglomerátů," uvedl výkonný ředitel společnosti Global CIO Office v Singapuru Gary Dugan. "Ty jsou ze své podstaty neprůhledné a globální investoři musejí problematiku správy a řízení firem přijímat s důvěrou," dodal.Investiční společnost Hindenburg Research vznikla v roce 2017 a založil ji obchodník Nathan Anderson. Podle dostupných informací ji tvoří méně než deset lidí. Jejich zprávu o impériu Gautama Adaniho ve čtvrtek zmínil americký investor a šéf velké investiční společnosti Pershing Square Bill Ackman. Označil ji za vysoce věrohodnou a z analytického hlediska velmi kvalitní.Indická komise pro cenné papíry podle místního listu Business Today uvedla, že zprávu Hindenburg Research by mohla využít ke své práci. V každém případě se chce na Adaniho obchodní impérium teď zaměřit a některá tvrzení prověřit.Akcie Adani Enterprises dnes na burze v Bombaji odepisovaly téměř 20 procent, uzavřely pak se ztrátou 18,5 procenta mírně nad 2761 rupií. Klesly tak pod 3276 rupií za kus, což je cena, za kterou firma hlavním investorům nabídla nové akcie. Cenový propad u akcií dalších firem skupiny, například Adani Green Energy nebo Adani Total Gas, činil maximálních 20 procent. To je limit, přes který už cena za jeden den více na burze v Bombaji klesnout nemůže. Výrazný propad za prudkého nárůstu objemu obchodů akcie zažily i ve středu, ve čtvrtek se na burze neobchodovalo.Prudký pokles cen akcií z Adaniho impéria způsobil, že hodnota podnikatelova majetku spadla pod 100 miliard dolarů. Podle žebříčku časopisu Forbes k dnešnímu ránu činila 96,6 miliardy USD (2,1 bilionu Kč), což Adaniho řadilo na sedmé místo mezi nejbohatšími lidmi světa. Na začátku týdne byl čtvrtý. Nejbohatším člověkem v Asii ale zůstává. Nejbližším konkurentem je mu tam průmyslový magnát Mukeš Ambani, který je také z Indie. Jeho majetek Forbes ve svém on-line žebříčku k dnešku odhadl na 83,6 miliardy USD, což Ambaniho ve světě řadí na 11. místo.Firmy, které spekulují na pokles ceny akcií konkrétního podniku a pomáhají si při tom zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to jejich lidé nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení. Hindenburg Research uvedl, že si za svými tvrzeními ohledně Adaniho firem stojí.