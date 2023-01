Je česká koruna ve vleku prezidentských voleb?

Česká koruna dál výrazně posiluje a obchoduje se vůči euru poblíž patnáctiletých maxim. A za poslední rok relativně výrazně posílila i vůči svým středoevropským sousedům – zlotému a forintu. Při porovnání s počátkem roku 2022 je koruna vůči euru zhruba o 3% silnější, zatímco zlotý o více než 3% slabší a forint slabší o více než 6% . Nabízí se otázka, zda to není i kvůli prezidentským volbám a sázkám trhů na vítězství (v průzkumech vedoucího) generála Pavla?



Teorie je to sice lákavá, ale pravděpodobně mylná. Prezident má možnost v rámci hospodářství primárně ovlivňovat měnovou politiku skrze složení bankovní rady. Pokud by zvítězil generál Pavel, je pravděpodobné, že bude chtít složení bankovní rady vyvážit a posílit v ní jestřábí hlasy. A to by se koruně skutečně teoreticky mohlo líbit. Nový prezident k tomu však nedostane mnoho příležitostí – v nadcházejícím volebním období bude řešit pouze výměnu jednoho člena bankovní rady, a to Tomáše Holuba, který po odchodu Marka Mory zůstane pravděpodobně nejvíce jestřábím hlasem v bankovní radě. Stopa odcházejícího Miloše Zemana, který do čela bankovní rady jmenoval výrazně holubičího Aleše Michla (ani jednou v posledním cyklu utahování měnové politiky nezvedl ruku pro vyšší sazby), tak zůstane v české měnové politice ještě dlouho patrná.

Spíše, než na prezidentské volby tak česká koruna dnes reaguje spolu s maďarským forintem na velmi příznivou globální náladu – kombinaci teplejšího počasí, nižších cen energií a slabšího amerického dolaru. Vedle toho ji navíc při porovnání se všemi středoevropskými měnami pomáhá závazek ČNB “přispěchat” koruně na pomoc, pokud by ji “teklo do bot”. ČNB opakovaně prokázala ochotu držet korunu pod 24,70 EUR/CZK (rozpouštěním devizových rezerv) a i po sérii výrazných intervencí v roce 2022 ji stále zbývají výrazné objemy devizových rezerv (okolo 50 % HDP). Omezený prostor pro eventuální ztráty tak z koruny činí optikou zahraničních investorů atraktivnější sázku do “menšího rizika” než sousední forint nebo zlotý.



Nálada na českém devizovém trhu se ale i tak může časem ukázat být jako vrtkavá. Za prvé, nikde není psáno, že nízké ceny energií a slabý dolar na globálních trzích vydrží věčně. Současně se s růstem úrokových sazeb v eurozóně i v USA zmenší úrokový náskok české měny. A v neposlední řadě ČNB v druhé polovině roku může zrušit závazek bránit korunu proti nadměrným ztrátám. A při vědomí možných výraznějších ztrát, mohou být sázky na její zisky pro zahraniční hráče o poznání méně atraktivní než dnes…

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.8175 0.0045 23.8261 23.7930 CZK/USD 21.8740 0.0137 21.9175 21.8460 HUF/EUR 388.2404 0.1425 388.9746 386.9722 PLN/EUR 4.7055 -0.1294 4.7135 4.7033

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3862 -0.0092 7.3950 7.3706 JPY/EUR 141.1890 -0.4074 141.7833 141.0920 JPY/USD 129.6930 -0.4016 130.2150 129.6830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8796 0.2239 0.8801 0.8771 CHF/EUR 1.0028 0.0823 1.0036 1.0017 NOK/EUR 10.7409 -0.1297 10.7731 10.7293 SEK/EUR 11.2114 0.0553 11.2166 11.1801 USD/EUR 1.0886 -0.0170 1.0890 1.0870

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4061 0.0281 1.4096 1.4025 CAD/USD 1.3315 -0.0657 1.3348 1.3314