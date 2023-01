Provozní zisk H&M se od září do listopadu propadl. Firma čelila prudce rostoucím nákladům a oslabení spotřebitelské důvěry

Švédskému oděvnímu řetězci se od září do listopadu snížil provozní zisk na 821 milionů švédských korun z 6,26 miliardy SEK o rok dříve. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Je to větší pokles, než se čekalo. Druhý největší světový prodejce módy se ve svém čtvrtém finančním čtvrtletí potýkal s prudce rostoucími náklady a s oslabením spotřebitelské důvěry. Akcie po výsledcích klesají o více než 6 %.





Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovali provozní zisk na 3,67 miliardy SEK. Firma už dříve uvedla, že tržby ve čtvrtém kvartálu stagnovaly. Dnes dodala, že tržby od 1. prosince do 25. ledna, tedy na začátku prvního finančního čtvrtletí, vzrostly v místních měnách o pět procent.



"Nižší zisk ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vysvětlují především negativní vnější faktory, ztráta provozního zisku, ke které dříve přispělo Rusko, a jednorázové náklady na program nákladů a efektivity," uvedl řetězec. Společnost loni oznámila, že se stahuje z Ruska kvůli jeho vojenské invazi na Ukrajinu.



Dopady způsobené odchodem z Ruska, vyššími náklady na suroviny, dopravu a energii a efekty převodu měn a náklady na restrukturalizaci dosáhly celkem asi pěti miliard švédských korun, uvedla generální ředitelka Helena Helmerssonová. "Než abychom přenesli veškeré náklady na naše zákazníky, rozhodli jsme se spíš více si upevnit pozici na trhu," dodala.



Firma loni v září zahájila snahu o snížení nákladů o dvě miliardy švédských korun ročně. Očekává, že úspory z propouštění a dalších opatření se začnou projevovat od druhé poloviny roku 2023.



Skupina v listopadu oznámila, že zruší zhruba 1500 pracovních míst. Ve čtvrtém čtvrtletí proto zaúčtuje restrukturalizační náklady zhruba 800 milionů SEK.



Řetězec navrhl vyplatit z hospodaření za uplynulý rok dividendu 6,50 SEK na akcii, stejnou jako v předchozímu roce, což zhruba odpovídá očekávání. Akcie ale po oznámení hospodářských výsledků ztrácely kolem sedmi procent.

Zdroj: Reuters, ČTK, Patria