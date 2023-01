Ministr financí Hunt chce z Británie udělat příští Silicon Valley

Britský ministr financí Jeremy Hunt odmítl zprávy o tom, že vláda konzervativců nemá dlouhodobý plán, a představil priority pro růst britské ekonomiky. Británii vidí jako "příští Silicon Valley", světové centrum inovace a moderních technologií, které bude "využívat výhod brexitu" k růstu. Hunt dnes pronesl projev v londýnském sídle společnosti Bloomberg před novináři a zástupci velkých firem.



"Pesimistická slova o úpadku Británie jsou a vždy byla špatná. Pochmurná nálada komentátorů zleva i zprava má mnohdy původ ve statistikách, které nevidí celý obraz (britské ekonomiky)," prohlásil úvodem Hunt a vyzval k optimismu, který ale podle něj musí odrážet nedostatky a chyby britského systému.



Stínová ministryně financí z Labouristické strany Rachel Reevesová na Huntův projev reagovala prohlášením, že "toryové nemají žádný plán pro současnost ani pro budoucnost". "Británie má tolik potenciálu... ale 13 let ekonomické neschopnosti konzervativců její životní standardy a růst srazilo k zemi," řekla Reevesová listu The Guardian.



Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) předpovídá Británii recesi pro první tři čtvrtletí letošního roku a pozvolný růst v posledním čtvrtletí, po kterém má přijít rychlejší růst v roce 2024. Británie je nicméně jediná země ze skupiny vyspělých ekonomik G7, jejíž HDP je pod předpandemickou úrovní, píše Bloomberg.



Hunt, jemuž se podařilo po rezignaci bývalé premiérky Liz Trussové stabilizovat finanční trhy, dnes naznačil, že zůstane u plánu zvyšování daní, jelikož "nejdříve musí přijít pevný a spolehlivý příjem". Británie však podle Hunta do budoucna potřebuje nízké daně. Naší ambicí by nemělo být nic menšího, než mít daňový systém, který bude patřit k těm nejvíce konkurenceschopným, který přiláká další investory a podnítí aktivitu podnikatelů, řekl.



Ekonomika se podle Hunta neposune vpřed bez "hlubokého programu reformy" britského trhu práce a bez podpory vzdělávání. Ministr vyzval zaměstnance, kteří během pandemie covidu-19 odešli do předčasného důchodu, aby znovu začali pracovat. "Plný potenciál naší země se nám nepodaří probudit, pokud se všichni nezapojíme, Británie vás potřebuje," řekl a uvedl, že jedna pětina dospělých Britů v produktivním věku je ekonomicky neaktivních.



Stejně jako premiér Rishi Sunak ve svém prvním projevu v roce 2023 vyzdvihl dnes také Hunt důležitost vzdělávání a především matematické gramotnosti, což jde ruku v ruce s vládním cílem stát se technologickou velmocí. "Naši učitelé a profesoři jsou jedni z nejlepších na světě," poznamenal Hunt, který se ale v projevu nedotkl stávek britských učitelů, kteří stávkují za vyšší platy, a vysokoškolských učitelů, kteří už roky požadují lepší důchodové podmínky.



V projevu ministr vyzdvihl také vládní plán snižování nerovnosti mezi regiony. "Pokud si budou mladí myslet, že cesta k úspěchu vede na (v Británii bohatší) jih, je to problém," řekl a svůj projev uzavřel slovy: "Když jsem začal podnikat v technologiích, změnilo mi to život. Když se staneme technologickou supervelmocí, změní to osud naší země."