Jsou evropské banky na nejpřekoupenějších úrovních od roku 1998?

Zdá se, že růst na evropských bankovních akcií může jen málo co vykolejit. Snad jen kromě přemíry býčí nálady. Hvězdy byly v posledních měsících bankám hodně nakloněné - ekonomika se drží a úrokové sazby rostou, což je pro prosperitu bank ideální prostředí. Přesto se najdou i opatrné hlasy...



Akciový index Stoxx 600 Banks letos vzrostl už o 15 %, když jej podpořily silné výsledky doprovázené příslibem velkých výnosů pro akcionáře, ať už jde o banku UBS či UniCredit. Federální rezervní systém včera naznačil další zvyšování sazeb a výsledky bankovních domů od , přes ING, až po poukazují na rostoucí ziskovost tohoto sektoru. Toto nadšení investorů posouvá bankovní akcie ještě více k jejich nejpřekoupenějším úrovním od roku 1998 a blíže svému maximu před válkou na Ukrajině.



Také stratég Emmanuel Cau je u bank optimistou. Rally na bankách přišla „příliš rychle, ale nedošla příliš daleko,“ říká poté, co tento týden navýšil rating na tomto sektoru. "Oddech je vždy možný, přesto si myslíme, že v tomto okamžiku má smysl být u tohoto sektoru nadvážený." Rizika recese, kterým Evropa čelí, ustupují a dále očekává, že sazby ECB a BoE zůstanou vyšší po delší dobu, což podpoří silné zisky.





Je těžké identifikovat negativa, která by mohla tento obraz bankám narušit. Kromě zlepšujícího se makroekonomického a měnověpolitického pozadí stojí banky na dobrých fundamentech. Zisky jsou na správné cestě, rozvahy jsou zdravé a valuace zůstávají nízké.



Analytici BofA pod vedením Alastaira Ryana očekávají v letech 2023-24 u evropských bank 42% růst zisků. A pokud se Evropa vyhne recesi a bude přetrvávat mzdová inflace, znamenalo by to pro banky další vítr v zádech, protože by to přimělo centrální banky držet sazby vyšší po delší dobu. „Třešničkou na dortu by pro banky během cyklu byly sazby v rozmezí 2–5 %,“ dodávají.



Výsledky hospodaření bank za čtvrté čtvrtletí z tohoto týdne ukázaly, že jedny z největších bank v regionu už sklízejí z prudce rostoucích úrokových sazeb zisky, a pokud jde o výhled, znějí také optimisticky. Tento trend by mohlo podpořit další zvyšování sazeb ECB.



Podle průzkumu mezi správci fondů BofA byl tento sektor mezi evropskými investory již na začátku roku konsensuálně nadvážený a expozice na ně se od té doby pravděpodobně ještě zvýšila. Stratég BofA Sebastian Raedler je však opatrný a varuje, že do druhého čtvrtletí zasáhne tento sektor ztráta dynamiky růstu, což je jeden z důvodů, proč ho řadí mezi jeho nejpodváženější pozice.



Zatím ale jde o menšinový názor. Manažer portfolia M&G Strategic Value Fund Richard Halle uvádí jako důvody své nadvážené pozice zdravé bilance bank, nižší úvěrové riziko a normalizaci úrokových sazeb. Halle nevylučuje, že se účetní hodnoty v tomto sektoru vyšplhají na 1 až 1,5násobek ve srovnání se současným 0,7násobkem. Trh podle něj „trochu pomalu“ rozpoznal lepší fundament sektoru. "Nevíme, zda se tam dostanou, ale rozhodně si nemyslíme, že mají nižší hodnotu než je jejich účetní hodnota - a od toho jsme stále daleko."



Zdroj: Bloomberg