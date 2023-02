Microsoft zapojí do vyhledávače Bing a prohlížeče Edge umělou inteligenci. Pozadu nezůstávají ani Google a Baidu

Společnost do vyhledávače Bing a prohlížeče Edge zapojí umělou inteligenci. S odvoláním na dnešní oznámení americké softwarové firmy o tom informovala agentura Reuters. Firma do vývoje umělé inteligence start-upem OpenAI už investovala miliardy dolarů. Spuštění chatovacích robotů poháněných umělou inteligencí, které mají konkurovat systému ChatGPT z dílky OpenAI, už oznámil i Google, ale také čínská společnost . Akcie včera zavřely na Nasdaq vyšší o 4,2 procenta a akcie Alphabet A vyšší o 4,6 %.



"Tato technologie přetvoří prakticky každou kategorii softwaru," konstatoval dnes šéf Satya Nadella na brífinku pro novináře. Výkonů generativní umělé inteligence, která dokáže na základě pokynu vytvořit prakticky libovolný text nebo obrázek, si všímají média, odborná veřejnost i uživatelé od listopadu, kdy OpenAI zpřístupnila program ChatGPT.



Vyhledávač Bing bude poháněn umělou inteligencí a poběží na novém "velkém jazykovém modelu" nové generace, který je výkonnější než ChatGPT, uvedl na brífinku Yusuf Mehdi, který zodpovídá za spotřebitelský marketing. Chatovací robot pomůže uživatelům upřesnit dotazy, poskytne relevantnější a aktuálnější výsledky, a dokonce usnadní nakupování.



Microsoft nyní hodlá technologii OpenAI prodávat svým zákazníkům v odvětví cloudových služeb. Technologii nasadí i do sady svých produktů, včetně vyhledávání.



Google v pondělí představil svého chatovacího robota nazvaného Bard. Umělou inteligenci také plánuje zapojit do svého vyhledávače. Ten by pak mohl syntetizovat výsledky vyhledávání, pokud internet neposkytuje jednoduchou odpověď.



Rozhodnutí aktualizovat svůj prohlížeč Edge zintenzivní konkurenci s populárním Chrome od Googlu. Soupeření v oblasti vyhledávání je nyní v oboru zásadní, myslí si analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush Securities. by mohl s pomocí technologie start-upu OpenAI zvýšit svůj podíl na trhu, který nyní činí devět procent, na úkor Googlu. "Microsoft chce tuto bitvu na poli umělé inteligence vyhrát," uvedl Ives.



Minulý týden oznámil, že umělá inteligence bude například generovat poznámky ze schůzek na platformě Teams či navrhovat prodejcům odpovědi na e-maily v aplikaci Viva Sales.

Zdroj: Reuters, ČTK, Patria