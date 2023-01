Průlomová umělá inteligence. ChatGPT do OpenAI úspěšně složil zkoušky na právnické fakultě

Chatovací robot neziskové organizace OpenAI, kterou v roce 2015 spoluzaložil miliardář Elon Musk, úspěšně složil zkoušky na americké právnické fakultě. Napsal eseje na různá témata - od ústavního práva přes daně až po delikty. Systém nazvaný ChatGPT při práci využívá obrovský vzorek textů z internetu, uvedla agentura AFP.

Chatovací robot od americké společnosti OpenAI, která tento týden získala masivní finanční injekci od , využívá umělou inteligenci k vytváření textů na základě jednoduchých pokynů. Výsledky jsou tak dobré, že podle pedagogů hrozí rozsáhlé podvádění a nástroj by dokonce mohl znamenat konec tradičních metod výuky ve třídě.



Profesor na právnické fakultě Minnesotské univerzity Jonathan Choi zadal robotovi stejný test, s jakým se setkávají jeho studenti. Sestával z 95 otázek s výběrem odpovědí a 12 otevřených otázek, kde bylo možné odpovídat formou eseje. Systém získal celkové skóre C+, tedy lepší trojku.



To sice stačilo na úspěšné složení zkoušky, ale ve většině předmětů se robot pohyboval mezi horšími studenty a v otázkách s výběrem odpovědí z matematiky neuspěl.



"Při psaní esejí ChatGPT prokázal dobrou znalost základních právních pravidel a měl trvale dobrou organizaci a kompozici," napsali profesoři, kteří hodnotili výsledky. Ale robot "měl často problémy s rozpoznáním problémů, když dostal otevřenou otázku, což je základní dovednost při zkouškách na právnické fakultě," dodali.



Úřady v New Yorku a dalších místech zakázali používat ChatGPT ve školách. Profesor Choi ale navrhl, že robot by mohl být cenným pomocníkem při výuce.



"Celkově ChatGPT nebyl skvělým studentem práv, když jednal sám," napsal Choi na twitteru. "Očekáváme však, že ve spolupráci s lidmi by jazykové systémy, jako je ChatGPT, byly velmi užitečné pro studenty práv při zkouškách a pro praktikující právníky," dodal.



Choi zlehčoval možnost podvádění, když v odpovědi jinému uživateli twitteru napsal, že dva ze tří hodnotitelů si všimli práce napsané robotem. "(Měli) tušení a jejich tušení bylo správné, protože ChatGPT měl perfektní gramatiku a poněkud se opakoval," napsal Choi.



List The Guardian loni napsal, že tento chatovací robot ohromil svou uživatelskou přívětivostí a svými schopnostmi psát a zvládat složité úkoly. Dokáže rozpoznat nesprávné předpoklady a odmítnout odpovídat na nevhodné požadavky. Profesoři, programátoři a novináři by proto podle deníku mohli být za pár let bez práce.



Organizaci v roce 2015 spoluzaložil Musk, než se s ní v roce 2017 rozešel kvůli střetu zájmů mezi organizací a společností .