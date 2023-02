Google zpřístupní chatovacího robota, do vyhledávání zapojí umělou inteligenci

Společnost Alphabet, pod kterou spadá i Google, spustí chatovacího robota a do vyhledávání na internetu zapojí více umělé inteligence. Na webu společnosti Google to ve zprávě napsal šéf Alphabetu Sundar Pichai. Firma se tak snaží na poli nové technologie srovnat krok s Microsoftem, napsala agentura Reuters.



Pichai uvedl, že firma zpřístupňuje chatovacího robota nazvaného Bard nejprve vybraným uživatelům k otestování, aby získala zpětnou vazbu. V následujících týdnech jej firma uvolní k užití veřejnosti.



Za Bardem stojí technologie LaMDA. Tento název je zkratkové slovo pro Language Model for Dialogue Applications (jazykový model pro dialogové aplikace). Robot dokáže generovat text, který se natolik blíží lidskému výkonu, že loni jeden z vývojářů začal veřejně tvrdit, že systém dokáže vnímat. Google a vědecká obec tento názor nesdílely a Blake Lemoine ve firmě skočil kvůli porušování pravidel.



Microsoft nedávno investoval deset miliard dolarů (222,6 miliardy Kč) do společnosti OpenAI, která stojí za vývojem v médiích nyní často skloňovaného chatovacího robota ChatGPT. se dále nechal slyšet, že hodlá umělou inteligenci vtělit do všech svých produktů a také rozšířit dostupnost zmíněného chatovacího robota.



Také Google plánuje přidat do svého vyhledávače funkce poháněné umělou inteligencí. Budou syntetizovat informace a odpovídat na složité dotazy, například zda je snazší naučit se hrát na kytaru, nebo na klavír, napsal Pichai. Firma se též chystá vývojářům a podnikům zpřístupnit nástroje poháněné nejprve technologií LaMDA a později dalšími technologiemi umělé inteligence.