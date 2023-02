ChatGPT je nejrychleji rostoucí aplikací v historii. Začne být zpoplatněn, nejdříve v USA

Chatovací robot ChatGPT, který využívá umělou inteligenci, se stal nejrychleji rostoucí spotřebitelskou aplikací v historii. Uvedli to analytici největší švýcarské banky UBS. Podle nich systém vyvinutý společností OpenAI dosáhl v lednu, dva měsíce od svého spuštění, hranice 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Firma dnes oznámila zpoplatnění aplikace, nejprve ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Reuters.



Zpráva s odvoláním na údaje analytické společnosti Similarweb uvádí, že ChatGPT v lednu používalo v průměru asi 13 milionů unikátních návštěvníků denně, což je proti prosinci více než dvojnásobek.



"Za 20 let sledování internetového prostoru si nepamatujeme rychlejší růst spotřebitelské internetové aplikace," uvádí analytici UBS. Platforma sdílených videí TikTok hranice 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně dosáhla zhruba devět měsíců od spuštění, Instagramu to trvalo 2,5 roku, ukazují data společnosti Sensor Tower.



ChatGPT dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii. Společnost OpenAI, kterou podporuje , robota zdarma zpřístupnila veřejnosti koncem loňského listopadu. Minulý týden agentura AFP uvedla, že ChatGPT složil zkoušky na americké právnické fakultě.



Ve Spojených státech bude předplatné aplikace stát 20 dolarů (asi 430 Kč) měsíčně. Američtí platící uživatelé získají podle společnosti OpenAI přístup ke stabilnější a rychlejší službě a budou si moct vyzkoušet nové funkce jako první.



Analytici se domnívají, že zpřístupnění služby ChatGPT poskytne společnosti OpenAI výhodu prvního hráče proti ostatním společnostem, které se zabývají umělou inteligencí. Podnik má sice kvůli nárůstu počtu uživatelů vyšší náklady, ale zároveň i více zpětné vazby na tříbení odpovědí chatovacího robota. OpenAI uvedla, že tržby z předplatného pomohou pokrýt náklady na provoz systému.



Neziskovou organizaci OpenAI v roce 2015 spoluzaložil miliardář Elon Musk. V roce 2017 se s ní rozešel kvůli střetu zájmů mezi organizací a společností . OpenAI minulý týden získala investici deset miliard dolarů (bezmála 219 miliardy Kč) od .



Podobného chatovacího robota plánuje podle zdroje agentury Reuters v březnu spustit čínská technologická společnost . Firma chce tuto službu spustit nejprve jako samostatnou aplikaci a postupně ji začlenit do svého vyhledávače.