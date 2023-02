Víkendář: Uber jede na plný plyn. Jak řeší návrat lidí do kanceláří?

Ředitel společnosti Uber Dara Khosrowshahi hovořil na Bloombergu o tom, že jeho firma je „do každého počastí“. Jeho výsledky by se totiž měly chovat mírně proticyklicky. Ve druhé části rozhovoruse mimo jiné zaměřil na program odměn a návratu zaměstnanců do kanceláře jeho společnosti i jinde. Na CNBC pak o Uberu a jeho akciích diskutoval Dan Ives z Wedbush Securities a Josh Brown z Ritholtz Wealth Management.



Khosrowshahiodpovídal také na dotaz týkající se programu odměn založeném na akciích. Uvedl, že téma odměn bylo složitější v době, kdy velké technologické společnosti typu Meta a Google ve velkém přijímaly nové zaměstnance a nabízely vysoké odměny. Nyní ale nastalo období „mnohem větší disciplíny“, které je podle experta zdravější. A Uber bude aktivně upravovat odměny spojené s akciemi na základě toho, jak si finančně povede. K tomu dodal, že nechce, aby týmy ve firmě byly velké, protože „s malými je větší zábava“ a umějí dosáhnout stejných výsledků.







Na dotaz týkající se snahy „vrátit zaměstnance zpět do kanceláře“ Khosrowshahi odpověděl, že zvyky se mění těžko. Bylo to znát, když lidé měli více pracovat doma a nyní když se zase mají vracet zpět do kanceláří. Uber konkrétně požaduje, aby úterky a čtvrtky byly dny, kdy probíhají nejdůležitější porady a kdy se scházejí týmy, zbytek týdne mohou lidé pracovat z domova. Důležitá je tedy flexibilita s tím, že v klíčových dnech by lidé měli být v kanceláři a o zbytku si rozhodují sami.



Khosrowshahi ke změnám v pracovním režimu dodal, že změny jsou vidět i na tom, jak moc jsou využívány služby jeho společnosti. Je totiž podle něj znát, že se lidé vrací zpět do kanceláří, tudíž více dojíždí. V podnikání tak opět dochází k většímu osobnímu kontaktu, a to expert vnímá pozitivně. Na dotaz týkající se odměn řidičů pak Khosrowshahi odpověděl, že v USA jsou „velmi zdravé“. V posledním čtvrtletí dosáhly v průměru 35 dolarů za hodinu, během které byl řidič aktivní (používal platformu, vyzvedával klienta a dopravil jej do cíle). „Máme likviditu, je tu poptávka a nabídka,“ řekl Khosrowshahi k situaci na trhu.







Na CNBC o akciích Uberu hovořil Dan Ives z Wedbush Securities. Ten po zveřejněných výsledcích zvedl svou cílovou cenu z 38 na 40 dolarů, akcie si podle něj povede lépe než zbytek trhu. V rozhovoru poukázal na dobré výsledky na úrovni EBITDA, tedy zisků před odpisy, úrokovými náklady a daněmi. Firma má přitom podle experta potenciál stát se skutečně globálním hráčem, na rozdíl od společností typu Lyft, které se specializují téměř výhradně na domácí trh.



Josh Brown z Ritholtz Wealth Management si na CNBC také pochvaloval poslední výsledky Uberu. Ty podle něj ukazují i na to, jakým omylem může být házení různých akcií do jednoho pytle s předpokladem, že mezi nimi existuje nějaký vztah. Uber totiž ukázala, že není „pandemickou akcií“. Tedy akcií, která těžila ze změn probíhajících ve společnosti a v ekonomice během posledních let, ale která bude nynídosahovat horších výsledků. Během pandemie dokázal Uber nahradit útlum v divizi dopravy lepšími čísly z doručování. Nyní jede „na plný plyn“ a je firmou, která má skutečně platící uživatele, na rozdíl od těch typu Twitter.







Zdroj: Bloomberg, CNBC