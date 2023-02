Státy EU snížily od srpna do ledna spotřebu plynu o 19,3 procenta, překonaly cíl

Státy Evropské unie snížily od loňského srpna do letošního ledna spotřebu plynu proti průměru za stejné období v předchozích pěti letech o 19,3 procenta. Překonaly tak cíl úspor, který si loni samy stanovily, aby se vyrovnaly s poklesem dodávek plynu z Ruska. Ve své zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat.



Po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z konce loňského února se země EU zavázaly, že od srpna do března 2023 sníží spotřebu plynu o 15 procent proti průměru za stejné období v předchozích pěti letech. Za šest měsíců je tak jejich úspora zatím vyšší, než se zavázaly. EU začala po ruské invazi plyn z Ruska odmítat.



Podle analýzy Eurostatu snížilo 22 z celkem 27 členských zemí spotřebu nejméně o 15 procent. Je mezi nimi i Česká republika, která je však pod 19procentním průměrem celé EU. Vede Finsko s poklesem spotřeby o více než 57 procent, následuje Litva s poklesem o téměř 48 procent a Švédsko, kde spotřeba klesla přibližně o 40 procent.



Naopak Malta spotřebu o 12 procent zvýšila, spotřeba na Slovensku je vyšší o 4,5 procenta. Splnit cíl snížení spotřeby se zatím nepodařilo ani Irsku, Španělsku a Slovinsku, i když jejich spotřeba proti předchozím pěti letům klesla.