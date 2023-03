ČSÚ zpřesní data o HDP, silná americká ekonomika vede k úvahám o větším zvyšování sazeb a futures jsou zelené

ČSÚ dnes zpřesní údaje o vývoji ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Dva centrální bankéři z Fedu uvažují o větším zvýšení úrokových sazeb kvůli silné ekonomice. Citigroup ruší stovky pracovních míst a futures jsou dnes v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,5 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,4 %.

Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní další zpřesněné údaje o vývoji ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Podle posledních údajů z konce ledna hrubý domácí produkt (HDP) poklesl proti třetímu kvartálu o 0,3 procenta. Byl to druhý mezičtvrtletní pokles v řadě, Česko tak vstoupilo do technické recese. Za mezičtvrtletním poklesem byly podle statistiků zejména nižší výdaje na konečnou spotřebu domácností.



Dva politici z Fedu varovali, že nedávné silnější údaje o americké ekonomice by je mohly přimět ke zvýšení úrokových sazeb o více, než se původně očekávalo. Guvernér Christopher Waller ve čtvrtečním komentáři uvedl, že pokud se údaje o mzdách a inflaci neochladí, „pak bych ještě několikrát podpořil zvýšení cílového rozpětí sazeb na předpokládanou konečnou sazbu mezi 5,1 % a 5,4. %”. A mezitím člen Rady guvernérů ECB Pierre Wunsch uvedl, že tržní sázky na dosažení 4% vrcholu úrokových sazeb se mohou ukázat jako přesné, pokud základní cenové tlaky zůstanou vyšší.



Citigroup ruší stovky pracovních míst, přičemž mezi postiženými je zejména divize investičního bankovnictví. Snížení představuje méně než 1 % z celkových 240 000 zaměstnanců . Tento krok přichází jen několik týdnů po škrtech v a .



Jedno z největších jmen v oblasti investování na rozvíjejících se trzích sází 1,9 miliardy dolarů na impérium Gautama Adaniho. Jde tak o nejvýznamnější projev podpory ze strany velkého peněžního manažera od doby, kdy vyšla zpráva Hindenburg Research, která vedla ke snížení tržní hodnoty tohoto indického konglomerátu o 153 miliard dolarů. Rajiv Jain's GQG Partners koupil podíly ve čtyřech firmách Adani se slevami oproti čtvrteční závěrečné ceně, stojí v prohlášení Adani Group.



Ruská centrální banka prodlouží platnost omezení u výběrů hotovosti v zahraničních měnách a převodů peněz do zahraničí. Uvedla to včera podle agentury Reuters guvernérka banky Elvira Nabiullinová. Omezení pro pohyb kapitálu banka zavedla v loňském roce v reakci na hospodářské sankce, které na Rusko uvalily západní země kvůli jeho útoku na Ukrajinu.