Eurozóna musí být při potírání inflace tvrdohlavá, říká šéf Bundesbank

"Náš boj proti inflaci nekončí," řekl Nagel listu a zdůraznil, že rozhodně cítí že cenové tlaky jsou silné a mají široký základ v celé ekonomice. "Ještě je před námi kus cesty, ale blížíme se k restriktivnímu území," řekl s tím, že jakmile ECB zastaví zvyšování sazeb , bude muset odolat výzvám k jejich snížení.Evropské banky mohou být podle Nagela po turbulencích vyvolaných pádem středně velkých amerických bank a problémy švýcarské při poskytování úvěrů opatrnější. Odmítl však obavy, že by je to mohlo poškodit. Je podle něj také "příliš brzy" konstatovat, že region směřuje k úvěrové krizi."Nečelíme opakování finanční krize roku 2008," řekl šéf Bundesbank. "Zvládneme to," dodal.Nagel se dostal do čela Bundesbank začátkem minulého roku. Německá centrální banka drží v ECB největší podíl, a má tak na její rozhodování velký vliv. Tradičně prosazuje přísnější měnovou politiku, její bývalý šéf Jens Weidmann ale byl mezi přívrženci volnější měnové politiky z jiných centrálních bank eurozóny často izolovaný.Dnes rozhodnou o příští úrokové sazbě zástupci americké centrální banky (Fed). Většina analytiků očekává, že Fed navzdory pádu Silicon Valley Bank a Signature Bak zvedne úroky o čtvrt procentního bodu.