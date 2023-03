Westinghouse bude nově dodávat jaderné palivo kromě Temelína i do Dukovan

Jaderné palivo do Dukovan bude od roku 2024 dodávat americká společnost Westinghouse. Dosud se v dukovanské elektrárně používalo palivo od ruské firmy TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Ruský dodavatel zásobuje Dukovany téměř 40 let, od začátku provozu elektrárny. Po vypuknutí války na Ukrajině se však provozovatel elektrárny, polostátní ČEZ, rozhodl dodavatele z bezpečnostních důvodů nahradit. ČTK to dnes sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Finanční podmínky kontraktu ČEZ neuvedl.



Westinghouse bude společně s francouzskou firmou Framatome dodávat od příštího roku jaderné palivo i do elektrárny v Temelíně.



Dosud se hovořilo o tom, že neexistuje žádná alternativa, kdo by mohl ruské palivo pro dukovanský typ reaktorů nahradit. Podle ČEZ však Westinghouse v poslední době urychlil vývoj a je při vyloučení ruské společnosti TVEL jedinou firmou, která je nyní schopna palivové soubory pro Dukovany dodat.



"Zajištění západního dodavatele palivových souborů pro Dukovany je významným krokem nejen pro českou energetiku, ale i celou Českou republiku. Dochází k dalšímu výraznému posílení energetické bezpečnosti," řekl předseda představenstva a generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.



Westinghouse bude palivo pro Dukovany vyrábět ve svém závodě ve Švédsku. Používat přitom bude podobný typ paliva, jaké vyvinul pro jaderné elektrárny na Ukrajině. Lišit se ovšem bude v některých technických detailech.



"Vážíme si spolupráce se společností ČEZ a jsme i nadále plně odhodláni podporovat její politiku diverzifikace dodávek. Jsme hrdí na to, že jsme první západní společností, která má k dispozici ověřené palivové soubory pro tento typ bloků," uvedl prezident Westinghouse Nuclear Fuel Tarik Choho. Dodávky by měly začít od začátku příštího roku.



V současné době má dukovanská elektrárna podle ČEZ ve skladech zásobu paliva na přibližně tři roky provozu. Rezervu chce udržovat i po podpisu nového kontraktu. "Díky zvýšení počtu možných dodavatelů posilujeme naši nezávislost i jistotu dalšího provozu našich jaderných zdrojů," podotkl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.



Nového dodavatele paliva hledal ČEZ už loni i pro temelínskou jadernou elektrárnu. Vybrán byl rovněž Westinghouse společně s francouzskou Framatome. Stejně jako v případě Dukovan nahradí noví dodavatelé v Temelíně od příštího roku ruskou TVEL.



Westinghouse je rovněž jedním z uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Ten by měl být dokončen v roce 2036. Dalšími zájemci o stavbu jsou francouzská společnost EDF a jihokorejská firma KHNP. ČEZ v současnosti vyhodnocuje jejich nabídky.