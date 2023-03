Rozbřesk: ČNB dnes ponechá úrokové sazby beze změny, trhům ale může doručit jestřábí překvapení

Dnešní měnově-politické zasedání ČNB bude jedním z dalších v řadě, od kterého se vlastně příliš nečeká. Úrokové sazby totiž zůstanou s největší pravděpodobností znovu beze změny na 7 %, jak ostatně naznačovali členové holubičí většiny v bankovní radě. Novinkou by mělo být – ve světle finančních turbulencí posledních týdnů – ujištění centrální banky o stabilitě tuzemského bankovního sektoru, zvláště s přihlédnutím k jeho silné kapitálové a likvidní pozici.



K zachování stabilních úrokových sazeb má tentokrát ČNB minimálně jeden dobrý důvod. Dosavadní vývoj hlavních makro proměnných se nijak významně neodchyluje od únorové prognózy, přičemž případná překvapení působí spíše proti-inflačně. Zatímco inflace dosáhla v únoru 16,7 %, tj. jen tři desetiny procentního bodu nad odhadem ČNB, spotřeba domácností zaostala na konci minulého roku výrazněji za předpoklady (3,3 % vs. 5,5 %). V proti-inflačním směru překvapil ČNB také pomalejší růst mezd v posledním čtvrtletí 2022 (7,9 % vs. 8,3 %).



Nejpříjemnější je z pohledu ČNB vývoj kurzu koruny. Ta byla v posledních třech týdnech značně rozkolísaná, ale dnes již znovu atakuje relativně silné úrovně okolo 23,60 EUR/CZK. A to je pro centrální banku bezpochyby žádoucí, jak ostatně zaznělo od několika členů bankovní rady v čele s Alešem Michlem. Silná tuzemská měna totiž sama o sobě zpřísňuje měnovou politiku – dle odhadu viceguvernérky Zamrazilové až v rozsahu 75bps zvýšení úrokových sazeb.



Dnešní zasedání by dle nás mohlo nabídnout lehké jestřábí překvapení. Je totiž možné, že se bankovní rada rozhodne vymezit vůči korunové výnosové křivce, která aktuálně zaceňuje rychlý a poměrně agresivní pokles úrokových sazeb – začátek cyklu uvolňování měnové politiky předpokládá již v srpnu a do konce tohoto roku počítá se snížením sazeb o přibližně 110bps. Pokud by se ČNB podařilo trhy přesvědčit o její odhodlanosti držet sazby po delší dobu beze změny, pak můžeme očekávat korekci směrem nahoru hlavně na krátkém konci tuzemské výnosové křivky.



Shrnuto, podtrženo, přestože dnes od ČNB nečekáme změnu sazeb, lehké jestřábí překvapení je dle nás ve hře. Naším základním scénářem zůstává první pokles sazeb v posledním čtvrtletí letošního roku, jako riziko nicméně vnímáme variantu dřívějšího startu, a to již na zářijovém zasedání.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší seance znovu otočila směr a posílila až do těsné blízkosti 23,60 EUR/CZK. Dnes musí být korunový trh ve střehu vzhledem k měnově-politickému zasedání ČNB. Žádnou změnu sazeb sice nečekáme, ale ve hře je dle našeho názoru lehké jestřábí překvapení (viz úvodník), které by mohlo dodat české měně další impuls směrem k silnějším úrovním.



Eurodolar



Eurodolar setrvává na silnějších úrovních, když americká makro-data se včera představila v rozporuplném světle. Zatímco spotřebitelská nálada v USA vzrostla, tak výsledek zahraničního obchodu za únor byl vyloženě mizerný. Dramatický propad amerického vývozu zredukoval na náš nowcast pro růst HDP v prvním kvartále z původních 2,4 % na 0,6 %.

Dnešní kalendář očekávaných událostí je prakticky prázdný a tak trh bude čekat na zítřejší inflační data z Německa.