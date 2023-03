Block: Aktivistické shortování je jednou z nejnáročnějších investičních disciplín

Společnost Muddy Waters se zaměřuje na krátké pozice na akciích. Tedy na pozice, jejichž hodnota roste v případě poklesu cen akcie. Její ředitel Carson Block hovořil na Bloombergu o tom, že stabilní bankovní sektor sice je zapotřebí, ale poslední pomoc vlády, která šla tímto směrem, je jen dalším v řadě kontraproduktivních kroků. Tedy kroků, které v konečném důsledku podporují přílišné riskování a systém poškozují (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části se mimo jiné věnoval aktivistickému investování nakrátko.



Podle Blocka byl minulý rok jedním z nejhorších, co se týče návratnosti generování aktivistickými shortaři. Stále sice generovali slušnou návratnost upravenou o riziko, ale od finanční krize šlo o nejslabší rok. Před finanční krizí přitom podle experta aktivistické investování v podstatě neexistovalo. Jinak řečeno, investoři se nesnažili aktivně měnit chod společností, zveřejňovat své analýzy a podnikat kroky, které by měly přímý dopad na vedení firem.



Block vysvětloval, že když akciové trhy klesají tak jako minulý rok, lidé se obvykle domnívají, že investoři jako on si vedou velmi dobře. Realita je ale trochu jiná. Aktivističtí investoři jeho typu se totiž zaměřují na situace, kdy někdo zneužívá důvěru trhů. Nejlepší prostředí pro ně je proto takové, ve kterém mají trhy velkou averzi k riziku. K tomu Block dodal, že to vše bude platit do doby, kdy nějaká umělá inteligence začne tuto práci dělat namísto firem jako Muddy Waters.





Block připomněl, že v roce 2020 přišlo na trh mnoho nových investorů a proti krátkým pozicím se zvedla vlna odporu. Takový odpor tu existuje průběžně, podle Blocka je však řada námitek proti aktivistickým shortařům nepodložená. K tomu investor dodal, že jeho firma stále stojí zejména na tomto druhu investování, k tomu má některé vedlejší aktivity, které jdou směrem tradičních dlouhých pozic.



Celkově hodnotí Block investování založené na krátkých pozicích jako něco, co generuje slušnou návratnost. Z hlediska psychické náročnosti je ale podle něj zároveň jedním z nejtěžších v celém odvětví. Znatelný posun v něm přitom nastal po kauze společnosti Gamestop, kdy se proti shortařům zvedla vlna odporu a retailoví klienti se snažili vytlačit je z jejich pozic i přes nákupy organizované na sociálních sítích. Řada firem se podle Blocka poté přestala věnovat krátkým pozicím na konkrétních akciích.



Block na závěr zmínil, že jeho firma je velmi otevřená ohledně toho, čím se zabývá. To ale také znamená, že do ní nebudou investovat některé subjekty, které nechtějí, aby byly spojovány s aktivistickými krátkými pozicemi.



Zdroj: Bloomberg