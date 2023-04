Rabois: SVB měla absurdní podnikatelský model, spokojený klient neznamená nutně kvalitní management

Na CNBC si všímají otevřeného dopisu, který mimo jiné podepsal Elon Musk a který volá po šestiměsíčním pozastavení trénování umělé inteligence vyšších úrovní než je GPT-4. K tématu hovořil Keith Rabois z Founders Fund, ovšem rozhovor začal otázkou týkající se chování firem během pádu Silicon Valley Bank.



Rabois má investice ve společnostech, které byly klienty SVB, a konkrétně odpovídal na dotaz, co jim radil ve chvíli, kdy tato banka čelila finančním problémům. Odpověděl, že jeho přístup byl individuální, v portfoliu má asi dvacet společností a nedával jim žádnou univerzální radu, která by se hodila pro všechny. A co investor soudí o příčinách problémů banky?



Pokud má podle Raboise nějaká banka velké investice do vládních dluhopisů a zároveň je značně vystavena dění v technologickém sektoru, jde o „šílenou kombinaci“. Důvod tkví v dopadu, který mají rostoucí sazby na hodnotu dluhopisů a technologických firem. Ty jsou totiž hodně citlivé na růst sazeb a SVB tak byla kvůli svému zaměření vystavena příliš vysokému riziku.



„Když byla banka silně vystavena technologickému sektoru a zároveň sázela na pokračující prostředí nízkých sazeb, šlo o doslova absurdní situaci,“ řekl investor. CNBC k tomu dodala, že Rabois v minulosti chválil SVB za to, jak finančně podporuje technologický sektor. To podle investora ale neznamená, že měla dobrý management rizika a „spokojený klient“ nutně neukazuje na kvalitu tohoto managementu.





Silicon Valley podle experta nepotřebuje specializovanou banku. Je zapotřebí celkové důvěry v bankovní sektor, ale úvahy o nutnosti specializace na technologické firmy jsou přehnané. K tomu investor dodal, že chybou byl moment, kdy vládní úřady zmrazily vklady v SVB. V tu chvíli se totiž rozšířily obavy, že firmy, které jsou klienty banky, nebudou schopny vyplácet mzdy. Řešením mohlo být zmrazení pouhé části vkladů a volný přístup třeba k 25 % z nich. Zmrazení vkladů bylo „velmi špatným odhadem situace“.



Až na závěr rozhovoru se debata stočila k tématu zmíněnému na jeho počátku, tedy k umělé inteligenci a návrhům na zmrazení jejího rozvoje. Rabois se domnívá, že jde o klíčovou technologii budoucnosti a tvrdí, že pro Spojené státy je důležitá i ve vztahu k Číně. Tedy k tomu, že tato země do umělé inteligence investuje a USA si podle experta nemohou dovolit zůstat pozadu.



Zdroj: CNBC