Commerzbank: Mírná německá recese v letošním roce

v jedné ze svých posledních analýz tvrdí, že řada ekonomů nyní očekává růst německé ekonomiky v letošním roce. Podle banky ale tento pohled neodpovídá tomu, že v minulosti si německé hospodářství během cyklů zvedání sazeb vždy prošlo recesí. Jak toto dilema vidí ekonomové ?



Commerzbank v následujícím grafu ukazuje vývoj konsenzuálních předpovědí růstu německého hospodářství. Porovnává je s vývojem indexu ekonomické důvěry Ifo. Konsenzus byl nejníže na podzim minulého roku, kdy predikoval recesi v letošním roce. Nyní se pohybuje kolem nuly a jeho zlepšení koresponduje s vyššími hodnotami Ifo:







Argumenty pro akceleraci německého hospodářství ve zbytku letošního roku se opírají o nižší ceny energií, lepší klima v celé ekonomice a také polevující tenze ve výrobních vertikálách. Proti tomu ale podle stojí historické zkušenosti se zvedáním sazeb. Při nich totiž Německo procházelo recesí, a to s jedinou výjimkou. Tou byl rok 1988, ale jak dodává, tehdy proti vyšším sazbám působila mohutná fiskální expanze, ke které nyní nedochází.



Sazby v celé světové ekonomice nyní navíc rostou prudkým tempem a podle nebudou faktory jako pokles cen energií stačit na to, aby vyvážily důsledky spojené s vyššími sazbami. Ekonomové banky tak očekávají, že Německo si letos projde recesí, ale pouze mírnou. Ve srovnání s předchozími útlumy je pak nyní firemní sektor silný, což by se mělo projevit na menší ochotě propouštět. Tu pak podle budou snižovat i nedávné zkušenosti firemního sektoru. Tedy to, že nebyl schopen získat dostatečný počet zaměstnanců.



Zdroj: Commerzbank