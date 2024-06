Víkendář: Mladí lidé volají po socialismu, protože neviděli fungující kapitalismus

Ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století byly úvahy o tom, že vláda zachraňovala soukromé společnosti, rouháním. Panoval obecný názor, že „tohle se nedělá“. Na CNBC to uvedl Ruchir Sharma, který stojí v čele Rockefeller International, když hovořil o své nové knize. V ní tvrdí, že kapitalismus funguje, ale musí se mu dát prostor. Včetně toho, že vláda nesmí zachraňovat soukromé podniky.



Ekonom hovořil o tom, že v USA se nyní schvaluje přibližně 3 tisíce nových regulací ročně, zrušeno jich za posledních dvacet let bylo jen asi 20. Podle něj tak nelze hovořit pouze o tom, že vládní deficity dosahují příliš vysokých úrovní a zvyšuje se zadlužení. Vliv vlády na ekonomiku jde daleko za tuto oblast. K vládní záchraně soukromých firem dodal, že k první došlo v USA v roce 2024 u společnosti Illinois, tehdy jedné z největších bank v zemi. Vývoj pak směřoval k dnešní „kultuře managementu bolesti“. Co tím expert míní?



Sharma se domnívá, že pokud se nyní v ekonomickém systému objeví byť jen minimální „bolest“, ihned se podává „opium“. Tedy prostředek na tišení bolesti. Rizika jsou tak „znárodněna“, protože ztráty pokrývá celá společnost. U zisků to ale neplatí. „Ve chvíli, kdy se objeví nejmenší problémy, vláda zasáhne a řekne, že je podrží. Tak by ale kapitalismus fungovat neměl,“ dodal ekonom. S tím, že právě proto by pozornost neměla být věnována jen tomu, jak se vyvíjí vládní finance či jak se chová centrální banka.



K regulaci expert uvedl, že ta má tendenci nahrávat velkým a dlouho existujícím firmám. Za příklad uvedl založení investičního fondu na Wall Street, které podle něj nyní vyjde na desetinásobek toho, co před deseti lety. Není ale pravdou, že internet a nové technologie dávají velký prostor novým firmám? Sharma na to odpověděl, že počet nových firem v USA od roku 2020 klesá, spolu s tím „ekonomická a sociální mobilita“. Celkově pak „kapitalismus pro průměrného člověka přestal fungovat“. A řada mladých lidí ve Spojených státech tak podle experta nyní podporuje socialismus. Jenže nechápou, že současný systém není ukázkou toho, jak má fungovat kapitalismus a myslí si, že jediné řešení je právě v socialismu.



„Nebudu ani rozebírat, že vláda dosahuje 6% rozpočtových deficitů v situaci plné zaměstnanosti,“ pokračoval Sharma. Stav věcí podle něj naznačuje i to, že „Amerika měla vždy největší počet právníků v přepočtu na jednoho obyvatele. A jejich počet v posledních letech roste exponenciálně. Ukazuje to, kdo jsou nyní největší lobbisté. Jde o velké technologické společnosti.“ A „v Evropě je kapitalismus ještě pokřivenější než tady.“ Zeměmi s větší ekonomickou svobodou jsou podle Sharmy Švýcarsko, Tchaj-wan či Vietnam. A dá se přitom říci, že v těchto zemích se lidem vede lépe. Na změnu jinde je pak v první řadě nutná správná „diagnóza problému“.



Zdroj: CNBC