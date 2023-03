Blinder: Sazby už růst neměly. Fed už ukázal, co může udělat a co případně udělá znovu

Alan Blinder působil ve vedení americké centrální banky a nyní na Bloombergu hovořil o posledním zvýšení sazeb. Podle jeho „velmi pevného názoru“ měl Fed sazby namísto růstu držet stabilní. K tomu měla centrální banka říci, že se opět mohou vydat nahoru v případě, že tomu bude třeba.



Ekonom se domnívá, že kdyby „někdo přiletěl z Marsu a slyšel pouze projev Jaye Powella, mohl by se domnívat, že Fed skutečně držel sazby stabilní.“ Powellova slova totiž podle Blindera spíše odpovídala tomu, že sazby nahoru nešly. Bloomberg k tomu připomněl, že současný šéf Fedu hovořil o vracejících se tenzích v bankovním sektoru. Tedy o tom, že situace se může opakovaně zhoršovat a zlepšovat. Není možné, že Fed současný vývoj v americkém bankovním systému podceňuje?



Blinder na zmíněnou otázku odpověděl, že právě kvůli riziku zhoršení situace v bankovním sektoru by on sám již sazby nezvedal a čekal by, jak se situace vyvine. Uznal však, že Fed situaci podceňovat nemusí a vývoj se může postupně uklidňovat s tím, že žádná další banka se již do problémů nedostane. „Možná, že za půl roku si na to ani nevzpomeneme, možná ano,“ dodal Blinder.





Ekonom ohledně situace v bankovním sektoru uvedl, že není mnoho bank, které by měly tak rozsáhlé investice do dlouhodobých vládních dluhopisů jako Silicon Valley Bank. K tomu ale dodal, že počet takových bank také není nulový. Fed by tak měl být připraven, a podle ekonoma skutečně připraven je, poskytnout pomoc dalším finančním institucím, pokud by se dostaly do podobných problémů jako SVB.



„Fed už ukázal, co může udělat a co případně udělá znovu,“ řekl Blinder k uvedené pomoci a nástrojům bránícím rozšíření problémů jednotlivých bank v rozsahu, který by ohrožoval celý finanční systém. Na dotaz týkající se utahování finančních podmínek a zamrznutí trhu s úvěry pak Blinder odpověděl, že viděl více odhadů toho, jak velké utažení skutečně probíhá. Podle ekonoma se jedná o hrubé nástřely, ale i tak jde o další důvod, proč Fed měl ponechat sazby na jejich dosavadní úrovni.



Zdroj: Bloomberg