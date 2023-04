Jan Bureš: Maloobchod ukazuje na rychlejší stabilizaci spotřeby

Únorový maloobchod nás překvapil lehce pozitivně. Po poměrně výrazném lednovém nárůstu tržeb, daném mimo jiné i tím, že řada zboží (například textil) na rozdíl od roku 2022 začala opět sezónně zlevňovat, jsme předpokládali výraznější únorový útlum. K tomu nedošlo, když meziměsíčně maloobchod reálně poklesl jen o 0,4 % a meziročně se tak tempo poklesu maloobchodu opět zmírnilo (na -6,4 % oproti našemu odhadu -8 %).



Bylo to především díky sezónně zlevňujícímu nepotravinářskému zboží - tržby v prodejnách s oděvy a obuví meziročně vzrostly o 4,8 %, stejně tak jako v prodejnách s počítači a elektronikou (+3,8 %). Na druhé straně potraviny svůj propad v únoru opět prohloubily (-7,6 % meziročně).

Při pohledu na spotřebitelskou náladu mezi českými domácnostmi ale zatím není důvod k velkému optimismu. Reálné mzdy českých domácností zůstanou minimálně po většinu prvního pololetí pod tlakem a přes stabilizaci celkové nálady klíčové subindexy - záměr uskutečnit výraznější nákupy - zůstávají extrémně nízko. Na druhou stranu dnešní čísla ukazují, že by se spotřeba v prvním pololetí mohla ve finále stabilizovat o něco rychleji, než jsme očekávali.







To by mohlo celkově vést k tomu, že výsledek HDP za první a druhý kvartál bude o něco lepší, než očekáváme - náš nowcast model ukazuje po dnešním maloobchodu na pokles HDP v Q1 o 0,1 % mezikvartálně (versus -0,2 % naše stávající očekávání).



Na druhé straně ovšem vidíme, že je výraznějšími výpadky v produkci zasažen český exportně-orientovaný průmysl (detaily se z únorových čísel dozvíme zítra). To se může odrazit negativně ve výkonu jak zahraničního obchodu, tak i investic. Z pohledu ČNB je dnešní zpráva lehce jestřábí - pokud by mělo dojít na rychlejší stabilizaci spotřeby, může to ve finále znamenat pozdější pokles úrokových sazeb. Zvlášť pokud by rychleji, než očekáváme, rostly ve finále mzdy - ty v průmyslu zrychlily v lednu o více než 11 % a ve druhém kvartále se chystá výrazně navyšovat mzdy i Škoda Auto (tarify + 10 %). I proto dnes po ránu koruna rozšiřuje své zisky a před květnovým zasedáním ČNB (s novou prognózou) zůstane pravděpodobně v dobré náladě.