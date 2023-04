Ministerstvo financí zvažuje možné zvýšení dividendového výplatního poměru ČEZ a dvě sazby DPH místo tří, futures jsou po Velikonocích zelené

Ministerstvo financí navrhuje zavedení dvou sazeb DPH místo nynějších tří a zvažuje navýšení dividendového výplatního poměru ze stávajících 80 %. Obchodníci zvýšili na květen pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb Fedem o čtvrt procentního bodu po silných pátečních datech a futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,8 % a DAX +0,7 %

Ministerstvo financí navrhuje v reformě daně z přidané hodnoty (DPH) dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená 14 procent. Nahradit by měly současné sazby ve výši 21, 15 a deset procent. Včera večer o tom informovala Česká televize. Podle ní ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Šlo by třeba o vodné a stočné, točené pivo nebo vstupenky na sportovní a kulturní akce. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně

Ministr financí Stanjura dále zvažuje, že navrhne vyšší dividendový výplatní poměr, než je stávajících 80 % indikovaných vedením . Část koaličních i opozičních stran myšlenku podporuje. Očekáváme pozitivní reakci trhu, když se očekával 80% výplatní poměr (cca 117 Kč/akcie). V případě 100% výplatního poměru by dividenda dosáhla cca 146 Kč/akcie.



Druhý blok v JE Dukovany byl obnoven do provozu po plánované odstávce 7. dubna. Zároveň JE Temelín přistoupila k plánované 2měsíční odstávce v bloku číslo 1.



Obchodníci zvýšili na květen pravděpodobnost dalšího zvýšení sazeb Fedem o čtvrt procentního bodu v důsledku silných údajů o zaměstnanosti zveřejněných v pátek. Swapové kontrakty indikující více než 80% pravděpodobnost, že americká centrální banka 3. května zvýší své rozpětí základních úrokových sazeb na 5 - 5,25 %. Šance na květnové zvýšení sazeb uprostřed kolapsu akcií bank se předtím blížila nule. Od 24. března se ale sektor stabilizoval. Mezitím prezident newyorského Fedu John Williams odmítl myšlenku, že by agresivní zvyšování úrokových sazeb centrální bankou urychlilo nedávné finanční napětí.



Společnost Newcrest Mining souhlasila s otevřením svých účetních knih poté, co těžařský gigant Newmont navýšil svou nabídku na převzetí svého australského rivala nabídkou 29,4 miliardy australských dolarů. Akcionáři Newcrestu by drželi 31,1 % sloučené společnosti v rámci nové nabídky 0,4 akcií Newmont za každou drženou akcii Newcrest. Tato dohoda by vytvořila největšího těžaře zlata na světě s aktivy v Severní a Jižní Americe, Austrálii, západní Africe a Papui-Nové Guineji. Také by to zvýšilo expozici Newmontu na měď, klíčový materiál při přechodu na čistou energii, v době, kdy analytici předpovídají velký nedostatek tohoto kovu v nadcházejícím desetiletí.



Anglické zdravotnictví se připravuje na novou čtyřdenní stávku mladších lékařů, což znásobuje snahu premiéra Rishiho Sunaka ukončit měsíce stávek. Desítky tisíc mladých lékařů po celé Anglii nebudou pracovat 96 hodin od úterý v 7 hodin ráno. Představitelé nemocnic a politici varují, že snaha Britské lékařské asociace o vyšší platy způsobí bezprecedentní narušení státní zdravotní služby, protože mnoho zaměstnanců bude mít během školních prázdnin po velikonočních prázdninách navíc dovolenou.



Systém Federal Home Loan Bank, „banka předposlední instance“, vydal v posledním březnovém týdnu dluhopisy ve výši 37 miliard dolarů, což je podle jedné osoby obeznámené s těmito skutečnostmi prudký pokles z 304 miliard dolarů o dva týdny dříve. Jde tak o jedno z prvních znamení, že bankovní krize začala ustupovat. Ačkoli jsou úvěry FHLB stále vyšší, poklesy záloh a vydávání dluhopisů signalizuje, že potřeba hotovosti ze strany členských bank je již buď uspokojena, nebo klesá a že mnoho vkladatelů již své peníze z finančních institucí nevybírá.