Invesco: Nálada na trhu se zlepšila. Vydrží?

Letošní březen se na trzích ve Spojených státech nesl ve znamení šílenství. Na začátku měsíce se objevily problémy s bankami, které se dále zhoršovaly. Následovala extrémní averze k riziku a klasický run na banky. I v Evropě se objevilo určité napětí na bankách, i když šlo o problémy specifické pro některé banky, nikoli systémové. Byli jsme přesvědčeni, že tvůrci politik jsou velmi citliví na rizika vzniklá agresivním utahováním měnové politiky a že budou jednat rychle a účinně, aby problémy zastavili, uvedla Kristina Hooper, vedoucí stratéžka pro globální trhy v Invesco.



Se začátkem dubna problémy, zdá se, skončily, alespoň prozatím. Nálada na trzích se zlepšovala, když VIX klesl pod 20, spready swapů úvěrového selhání se poněkud zúžily, výnosy většinou vzrostly a akcie také. Zdá se, že se bankovní sektor stabilizoval a problémy alespoň dočasně polevily. To s sebou přineslo mírné odeznění averze vůči riziku a pozornost se vrátila k ekonomickým údajům, které byly pro náladu na trzích většinou pozitivní a ukazují na podstatné zlepšení inflace a inflačních očekávání v USA:



• Únorový jádrový index cen osobní spotřeby (PCE) se v únoru meziměsíčně zvýšil o 0,30 %, což bylo o něco méně, než očekával konsenzus.

• Navíc jádrový index PCE služeb v USA bez bydlení vzrostl v únoru pouze o 0,27 % (anualizovaně o 3,3 %). To je velmi důležité – právě tato kategorie inflace předsedu Federálního rezervního systému (Fed) Jaye Powella nejvíce znepokojuje, protože byla nejtrvalejší.

• Konečný údaj březnového Michiganského průzkumu spotřebitelů ukázal pokračující pokles inflačních očekávání spotřebitelů na jeden rok dopředu. Ještě v říjnu 2022 činila inflační očekávání na jeden rok dopředu 5 %, o pět měsíců později jsou na úrovni 3,6 %.



Také nedávno zveřejněné údaje v eurozóně ukázaly, že celková inflace v únoru výrazně poklesla, k čemuž samozřejmě do značné míry přispělo snížení cen energií. Bohužel jádrová inflace v eurozóně zrychlila, což je zklamáním, ale ne překvapením, vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka (ECB) začala zpřísňovat měnovou politiku později než Fed.



Náladu na světových trzích podpořily některé pozitivní údaje z Číny. Čínský oficiální index nákupních manažerů (PMI) ve službách dosáhl velmi silné hodnoty 58,2. To byla nejvyšší hodnota od roku 2011 a podporuje tezi, že Čína by měla letos zažít silné oživení. Kromě toho jsme viděli, že čínský trh s nemovitostmi zaznamenal solidní oživení nejen z hlediska investic, ale také z hlediska cen. Tento vývoj by měl být pozitivní i mimo Čínu, zejména pro Asii.



Jak dál?



Bankovní minikrize se může ukázat jako maskované požehnání, které ukončí zvyšování sazeb spíše dříve, než se očekávalo, a zabrání centrálním bankéřům v přílišném utahování a posílání ekonomik do recese, domnívá se Hooper. "Stále jsem optimistkou, že tomu tak může být, i když musím přiznat, že cítím určitou dychtivost centrálních bankéřů vrátit se ke svému myšlení z doby před březnem, kdy šlo především o boj s inflací."



To může pro Federální rezervní systém (Fed) znamenat ještě jedno zvýšení sazeb, vzhledem k nedávnému zmírnění inflace a inflačních očekávání. Pro ECB by to však mohlo znamenat větší míru zpřísnění. Ano, jádrová inflace se obvykle váže k celkové inflaci se zpožděním, a proto by nakonec mohla následovat celkovou inflaci směrem dolů. Zdá se však, že ECB může být do budoucna více jestřábí než Fed.



Všeho s mírou



Nechceme, aby trhy předbíhaly samy sebe, aby byly "rizikové". I když se finanční podmínky uvolní, budou centrální banky přesvědčené, že musí zpřísňovat více než za jiných podmínek. Ale nechceme také, aby bankovní krize zpřísnila úvěrové podmínky natolik, že by poslala ekonomiku do vážné recese. Přesto si Hooper nemyslí, že by většině účastníků trhu vadilo zpřísnění úvěrových podmínek právě tolik, aby to přesvědčilo centrální bankéře, že by měli polevit ve zvyšování úrokových sazeb.

Podobně by většině účastníků trhu nevadilo, kdyby viděli určité známky oslabení pro amerického spotřebitele, jak naznačují nedávné údaje o osobních výdajích, nebo uvolnění podmínek na trhu práce, protože by to snížilo tlak na jádrovou inflaci. Ale nechtějí vidět velmi slabého amerického spotřebitele nebo masové propouštění, což by poslalo ekonomiku do hluboké recese.

Jinými slovy, ideálem by bylo prostředí, které není ani příliš horké, ani příliš chladné. Bohužel to vyžaduje jemnou kalibraci chirurgickým nástrojem, nikoli tupým nástrojem, kterým je měnová politika. Navíc do toho „hodil vidle“ OPEC+ svým překvapivým rozhodnutím omezit těžbu ropy, což v minulých dnech vedlo k růstu jejích cen.

To je dlouhý způsob, jak říci, že cesta k poloměkkému přistání ekonomiky je úzká, ale existuje – a centrální bankéři se na ni mohou dostat sobě navzdory. "Přesto mě pozastavuje, když slyším zprávy o propouštění v mnoha firmách," dodává Hooper.

Co nás čeká?



Navzdory rostoucímu rizikovému sentimentu v poslední době se domnívám, že v tomto prostředí má smysl být dobře diverzifikovaný a defenzivně orientovaný, uvádí Hooper. Sentiment se může rychle změnit, jak jsme již nesčetněkrát viděli. A stále panuje značná nejistota.



Dluhopisy s pevným výnosem nabízejí po letech anemických výnosů značné výnosy; dluhopisy investičního stupně vypadají atraktivně a podle mého názoru mohou být důležitou součástí portfolií, domnívá se stratéžka. V oblasti akcií očekává, že lepších výsledků mohou dosahovat defenzivní sektory, jako jsou technologie, zdravotnictví a veřejné služby. A s větší opatrností lze podle ní najít také selektivní příležitosti u rozvíjejících se trhů, zejména asijských i vzhledem k opětovnému otevření Číny.

Zdroj: Invesco