Čistý zisk Erste i Komerční banky nad očekáváním a futures smíšené

dosáhla v prvním čtvrtletí čistého zisku 743 milionů eur, což je sice meziročně nižší o 5,1 %, ale překonává očekávání analytiků. Také oznámila čistý zisk nad očekáváním konsensu, ale pomohly jí k tomu zejména uvolněné rezervy. Americký prezident Donald Trump znovu zaútočil na šéfa Fedu Jeroma Powella. Generální ředitel David Solomon věří, že aktivita v oblasti fúzí a úpisů na burze se uklidní, ale varoval před nezdravou úrovní politické nejistoty. Evropská centrální banka by podle Yannise Stournarase měla opatrně postupovat s dalším snižováním nákladů na půjčky vzhledem k nejistému globálnímu prostředí. A pojištěné ztráty způsobené přírodními katastrofami by se letos mohly vyšplhat výrazně nad desetiletý průměr. Futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX +0,1 %.



Erste dosáhla v prvním letošním čtvrtletí čistého zisku 743 milionů eur. Ten je meziročně nižší o 5,1 %, avšak překonává očekávání analytiků v konsensu pro agenturu Bloomberg 740,1 milionu eur. Čistá úroková marže (NII) dosáhla 1,87 mld. EUR při kons. 1,88 mld. EUR, meziročně je vyšší o 1,1 %. Příjmy z poplatků a provizí meziročně vzrostly o 9,6 % na 780mil. EUR při kons. 769,9 mil. EUR. Celkové příjmy meziročně vzrostly o půl procenta na 2,8 miliardy EUR a také předčily očekávání analytiků, posazené na 2,69 mld. EUR.



Erste mírně upravila výhled pro letošní rok. U poplatků a provizí je očekávání růstu nově nastaveno nad +5 % proti dosavadnímu očekávání "kolem 5 %". Výhled pro náklady rizik upravuje na 0,25 % proti dosud "pod 0,25 %". Erste uvedla, že od roku 2026 „významně navýší distribuci kapitálu“, ovšem za podmínky, pokud neuvidí významné akviziční příležitosti v regionu střední a východní Evropy. Nicméně právě včera se objevily zprávy, podle kterých zvažuje koupi významného podílu v polské pobočce Banco , plánuje tak využít příležitosti expandovat na jednom z nejrychleji rostoucích evropských trhů.



Komerční banka oznámila čistý zisk za 1Q25 ve výši 4,2 miliardy Kč, což dělá nárůst o 49,3 % meziročně a o 13,3 % nad očekáváním konsensu, za čímž ovšem stojí zejména čisté uvolnění rezerv ve výši 496 milionů Kč. Čistý úrokový výnos dosáhl 6,4 miliardy Kč a poplatky 1,77 miliardy Kč, oba mírně pod očekáváním. Provozní náklady byly 4,59 miliardy Kč, což je lepší, než se čekalo, a ukazují na solidní provozní efektivitu. Poměr nesplácených úvěrů se zhoršil na 1,99 % a poměr CET1 dosáhl 17,7 %. Banka revidovala své cíle pro rok 2025, včetně růstu výnosů středním jednociferným tempem a poklesu OPEX nízkým až středním jednociferným tempem.



Americký prezident Donald Trump znovu zaútočil na šéfa Fedu Jeroma Powella s tím, že o úrokových sazbách ví „mnohem víc“ než on. Na shromáždění u příležitosti svého stého dne ve funkci také podporoval svou hospodářskou politiku a celní režim. Americký prezident dříve prohlásil, že si Čína zaslouží vysoká cla, která na její export uvalil, a předpověděl, že Peking by mohl najít způsob, jak snížit jejich dopad na americké spotřebitele.



Generální ředitel David Solomon věří, že aktivita v oblasti fúzí a úpisů na burze se „uklidní“, a to i přes nejistotu, která vedla ke zpomalení pro investiční banky. Solomon varoval, že současná úroveň politické jistoty je nezdravá pro veřejné i soukromé trhy, na kterých má jeho společnost rostoucí podíl. Varoval také, že počet propouštění pravděpodobně vzroste, protože vedoucí pracovníci firem si jako klíčovou prioritu pro tento rok berou řízení nákladů.



EU podle komisaře pro mezinárodní partnerství učinila Trumpově administrativě konkrétní nabídky ve snaze navrátit stabilitu do globální ekonomiky. Podle americké veřejnoprávní stanice PBS však americký obchodní zástupce Jamieson Greer uvedl, že Evropa se neangažuje tolik jako ostatní země. A ministr financí Scott Bessent uvedl, že Evropská unie musí s USA vyřešit některé „vnitřní záležitosti“. Zmínil zejména daň z digitálních služeb, kterou některé země uvalují na americké technologické giganty, jako jsou a Alphabet.



Evropská centrální banka by měla opatrně postupovat s dalším snižováním nákladů na půjčky vzhledem k nejistému globálnímu prostředí, uvedl člen Rady guvernérů Yannis Stournaras. Dnes také vyjdou data o HDP eurozóny, který se dle odhadů v prvním čtvrtletí pravděpodobně zvýšil o 0,2 %, což je stejné tempo jako v předchozích třech měsících.



Pojištěné ztráty způsobené přírodními katastrofami by se letos mohly vyšplhat na 145 miliard dolarů – což je výrazně více než je desetiletý průměr, uvádí zpráva Swiss Re Institute. Hlavními faktory odhadu těchto ztrát pro tento rok jsou silné bouřky, záplavy a lesní požáry. Vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy jsou stále častější, nesou USA největší tíhu pojištěných ztrát.