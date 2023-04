Další Čech ve vedení Groupon: Dušan Šenkypl přivádí na post finančního ředitele Jiřího Ponrta

Jiří Ponrt byl jmenován novým finančním ředitelem amerického giganta Groupon. Počínaje dnešním dnem tak v nejužším vedení firmy plně nahradí Damiena Schmitze. Ponrt do Grouponu přichází z Pale Fire Capital (PFC), a to na doporučení současného CEO Grouponu a jednoho z partnerů PFC Dušana Šenkypla. Akcie Groupon posilují o necelá 3 procenta a obchodují u 3,80 USD/akcie. Tam se dostaly po růstu o více jak 25% na sklonku března, kdy bylo oznámeno jmenování Dušana Šenkypla do pozice interim CEO.

Graf: Intradenní vývoj akcií Groupon online (USD/akcie):





„Jiří Ponrt je dalším zkušeným manažerem, který posiluje vedení americké společnosti Groupon. Přichází z Pale Fire Capital, kde jako CFO působil od listopadu roku 2021 a od loňského léta i jako partner. Pro Ponrta není Groupon neznámou firmou. Poslední měsíce zde totiž konzultoval finanční otázky a pomohl identifikovat oblasti, na které se musí Groupon soustředit, pokud chce snižovat náklady, zjednodušit svou strukturu a dosahovat lepších finančních výsledků. Dušan Šenkypl, který si Jiřího Ponrta do týmu vedení Grouponu vybral a jehož krok představenstvo společnosti podpořilo, věří, že Ponrt v Grouponu působícím na 15 světových trzích zúročí své zkušenosti z Alzy. Ponrt v ní jako finanční ředitel působil přes sedm let a podílel se na jejím růstu a mezinárodní expanzi,“ shrnuje ve zprávě Pale Fire Capital.

„Jirka je zkušený finanční ředitel s velkým byznysovým a procesním přesahem. Opakovaně v Alze, PFC i v jeho portfoliových firmách ukázal, že umí velmi rychle vybudovat špičkový finanční tým úzce propojený na všechna ostatní oddělení ve firmě a těm pomáhat,” popisuje svůj výběr nového kolegy ve vedení Dušan Šenkypl, interim CEO společnosti Groupon, a dodává: „Od Jirky čekám, že v Grouponu výrazně zlepší interní procesy, kontrolní vykazování pro burzu i propojení financí na zbytek oddělení ve firmě. Celá firma musí fungovat ve shodě s finančním týmem a nesmí zde docházet k duplikaci jejich práce. S Jirkou jsme se navíc domluvili na jeho relokaci do Chicaga. Finanční oddělení je jedním z mála, které je stále soustředěné na naší centrále. Jsem rád, že Jirka naši nabídku přijal. Vnímám jej totiž jako jednu z klíčových osob transformace Grouponu.”

„Mám radost, že se mohu přidat k Dušanovi a jeho týmu a přispět tak k transformaci Grouponu. Společně budujeme skvěle fungující marketplace pro lokální služby a zážitky,“ komentoval svou novou roli Jiří Ponrt.

„Uvědomuji si, že do Grouponu přicházím v době kdy, je nutné urychlit transformaci firmy. Oznámená restrukturalizace i výrazné snížení fixních nákladů jsou jen začátkem této cesty. Dalšími kroky by mělo být zjednodušení procesů, tak aby firma mohla věnovat více své energie zákazníkům, ale i obchodníkům, kteří lokální služby a zážitky nabízejí. Groupon si uvědomuje, že musí získat srdce a důvěru všech obchodních partnerů. Jen to je cesta k oživení a vrácení Grouponu tam, kam patří – mezi úspěšné mezinárodní technologické firmy. Ruku v ruce s tím bude prohloubení odpovědného finančního řízení, zefektivnění a zjednodušení interních procesů, zlepšení platebního odbavení jak zákazníků, tak obchodníků. Kolegové ve firmě také musí dostat kvalitní a rychlé podklady, na jejichž základě mohou dělat správná rozhodnutí na denní bázi. Musím říct, že to osobně vnímám jako fantastickou příležitost zúročit na velkém trhu naše dosavadní zkušenosti z České republiky a okolních zemí. Moc se těším na spolupráci s mezinárodním týmem v Grouponu i na úspěšnou realizaci naší strategie rychlého růstu a transformace celé společnosti,„ pokračuje Ponrt.

Změnu ve vedení oznámil Groupon v dnešních ranních hodinách amerického času. V souvislosti se svým jmenováním do funkce finančního ředitele společnosti Groupon Jiří Ponrt odstupuje z každodenních povinností v Pale Fire Capital. Své odhodlání plnit roli CFO Grouponu naplno podpoří i svou plánovanou relokací do Chicaga, kde má firma svou centrálu.