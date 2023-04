Nejlepší elektromobily (pokud nechcete Teslu)

Pras Subramanian hovořil na Yahoo Finance o tom, že se jej lidé jako experta na elektromobily často ptají na jeho názor na jednotlivé vozy. Přesněji řečeno na to, co by jim doporučil mimo vozů . Těm se podle něj někteří lidé vyhýbají, „protože nemají rádi Muska,“ nevěří kvalitě těchto aut, nebo prostě chtějí jinou značku, než je ta nejběžnější na trhu elektromobilů. Co takovým lidem expert radí?







Prvním tipem byl Chevy Bolt, který patří do kategorie levnějších vozů. Jeho cena v USA totiž začíná na 27 800 dolarech a dojezd by měl mít na 247 mílích:



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



GM nemá v této kategorii moc konkurence, protože tak levný vůz nenabízí a například Nissan zase nedosáhne na daňové pobídky, protože jeho Leaf se vyrábí v Japonsku. Podle experta je tak Bolt pro dobrý tah a potvrzují to prodeje za poslední čtvrtletí. Z kategorie klasických sedanů pak expert vychvaloval Polestar 2. Ten podle něj při ceně začínající na 48 000 dolarech nabízí velmi dobrou hodnotu a kvalitu. Dojezd tohoto vozu přitom podle Yahoo dosahuje 270 mil.



Zejména pro Američany pak může být atraktivní Mustang Mach-E. Jeho cena začíná na 46 000 dolarech a dojezd na 247 mílích:



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Expert podle svých slov tento sám řídil a považuje jej za přímého konkurenta Modelu Y od Tesly. Jinak řečeno, „pokud nechcete Model Y, toto je vaše volba“. Pokud pak někdo fandí truckům a pickupům, podle experta by měl věnovat pozornost tomu od Rivianu. Považuje jej za dobrou koupi, „pokud budete schopni jej koupit“. Subramanian tím narážel na problémy ve výrobě, kterým Rivian čelí. Startovací cena u tohoto vozu dosahuje 73 000 dolarů a dojezd je na 270 mílích.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Nakonec se expert věnoval kategorii luxusních elektromobilů. Zde se mu líbí hlavně vůz od společnosti Lucid, který disponuje nejmodernějšími technologiemi. Lucid Air přitom lze pořídit od 87 400 dolarů, jeho dojezd ve verzi s pohonem všech čtyř kol by měl být 410 mil.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube



Expert vůz vychvaloval s tím, že jízda v něm je „fenomenální“, protože se „vznáší“, nad vozovkou. Komentátorka Yahoo k tomu dodala, že podle její zkušeností se právě za tímto autem „otáčí nejvíce lidí“. „Mach je výborný, ale pozornost budí především Lucid Air,“ dodala.



Zdroj: Yahoo Finance