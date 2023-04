Tesla má větší prostor pro snižování cen, ale nepotřebuje ho. Lidé si na elektromobily teprve zvykají

Ekonom společnosti Cox Automotive Charles Chesbrough poukázal na silné březnové prodeje automobilů v USA, a to včetně elektromobilů. I když se tak hovoří o možném zpomalení ekonomické aktivity ve druhé polovině letošního roku, současná poptávka a vývoj na trhu s automobily nenaznačují, že by něco podobného přicházelo do tohoto odvětví.



Spotřebitel tedy doposud není ovlivněn vyššími sazbami a je schopen nakupovat automobily, včetně těch s elektrickým pohonem. Následující graf porovnává dosavadní globální prodeje elektromobilů v letošním roce s porovnatelnými obdobími předchozích dvou let. Celkové poptávce stále dominuje Čína, za ní se nachází Evropa a až poté USA:





Na otázku týkající se dalšího snižování cen ze strany Tesly a jeho dopadu na celé odvětví expert uvedl, že Muskova společnost má určité výhody před konkurencí, které by jí další pokles cen mohly umožnit. Patří sem i prostor pro zvýšení efektivity výroby v některých továrnách. Na druhou stranu se ale Chesbrough nedomnívá, že další pokles cen vozů je nyní potřeba. Spotřebitelé totiž o ně mají zájem, „zvykají si na ně“ a také na všechno kolem, včetně problémů týkajících se nedostatku dobíjecích stanic.



Spotřebitel se tak postupně učí zacházet s elektromobily obecně a obrovské dopady na trh bude mít nový zákon o snížení inflace, který mimo jiné obsahuje finanční podporu související s nákupy elektromobilů v USA. Podle experta ale v této chvíli není přesně jasné, jak se kvůli němu situace v konkrétních případech změní.



Chesbrough v uvedené souvislosti řekl, že při nákupu vozů se spalovacími motory se vůbec neobjevují úvahy o tom, jaký bude jejich dojezd. V případě elektromobilů je to ale naopak klíčové téma související samozřejmě s dostupností dobíjecích stanic. Většina elektromobilů prodávaných v USA má přitom nyní dojezd asi 300 mil, dražší vozy o něco více. Podle experta na druhou stranu existuje řada lidí, kterým stačí dojezd pár desítek mil, protože jezdí hlavně po městě. Nejsou si toho ale vědomi a právě toto je jedna z oblastí, kde je nutné, aby „odvětví spotřebitele vzdělávalo“.



