Netflixu ve čtvrtletí přibylo méně předplatitelů. Čeká lepší druhou polovinu roku i díky boji se sdílením účtů

Netflixu v prvním čtvrtletí přibylo 1,75 milionu předplatitelů, méně než se čekalo. Americká streamovací služba to uvedla v úterý po skončení obchodování na amerických burzách. Akcie společnosti po zveřejnění hospodářských výsledků oslabily o více než devět procent, posléze ale znovu oživily. Druhou polovinu roku očekává silnější.



Analytici odhadovali, že si služby Netflixu předplatí dalších 2,06 milionu lidí. Před rokem touto dobou firma o 200.000 předplatitelů přišla, byl to první pokles předplatitelů za více než deset let, což srazilo cenu akcií podniku. Podle společnosti MoffettNathanson přidal v roce 2022 téměř devět milionů předplatitelů - o polovinu méně než 18 milionů získaných v předchozím roce. Velká většina nových zákazníků pochází z Asie.



Netflix za tři měsíce do konce března zvýšil tržby meziročně o téměř čtyři procenta na 8,2 miliardy dolarů (175 miliard Kč). Čistý zisk ale klesl o zhruba 18 procent na 1,3 miliardy dolarů.

Lepší výsledky si Netflix slibuje od druhé poloviny roku. Má se tak stát mimo jiné díky zákrokům proti uživatelům, kteří sdílejí svůj účet s dalšími. Netflix v této souvislosti odhaduje, že až 100 milionů lidí má přístup k Netflix účtu, za který neplatí.

Společnost v úterý také oznámila, že po zhruba 25 letech ukončí svou činnost v oblasti půjčování DVD. Jejich zasílání poštou bylo původním obchodním modelem firmy založené v roce 1997. konec zdůvodnil nízkým využíváním služby v čase streamování.