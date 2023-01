Netflix hlásí změnu ve vedení, má přes 230 milionů předplatitelů. Akcie přidaly přes 7 %

Americký provozovatel streamovací služby zveřejnil příznivé hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí, které podle agentur předčily očekávání analytiků. Oznámil rovněž změnu ve vedení: spoluzakladatel společnosti Reed Hastings odchází z funkce výkonného ředitele a předává otěže dlouholetému partnerovi ve vedení Tedovi Sarandosovi a Gregovi Petersovi, jenž má na starosti operace společnosti.



Akcie společnosti, které v loňském roce klesly téměř o 38 procent, vzrostly o 7,12 procenta na 338,25 dolaru při obchodování po uzavření burzy.





Sarandos a Peters budou sdílet titul výkonných ředitelů, zatímco Hastings bude výkonným předsedou. Změna je účinná okamžitě a představuje vyvrcholení desetiletí plánování nástupnictví v představenstvu. Peters i Sarandos byli povýšeni v červenci 2020, v době, která byla pro společnost náročná, dodal Reuters.



"Byl to křest ohněm, vzhledem ke covidu a nedávným výzvám v našem podnikání. Ale oba to zvládli neuvěřitelně dobře, takže představenstvo i já věříme, že je ten správný čas dokončit mé nástupnictví," napsal Hastings v příspěvku, ve kterém oznámil svůj odchod.



Hastings odchází ve chvíli, kdy oznámil, že za tři měsíce do konce prosince loňského roku získala streamovací služba 7,66 milionu nových zákazníků; analytici očekávali v průměru jen 4,5 milionu, poznamenala agentura DPA. Celkově měl ke konci roku 230,75 milionu předplatitelů.

"Rok 2022 byl těžký rok s hrbolatým začátkem, ale lepším koncem,“ vysvětlila podle DPA společnost ve výroční zprávě v narážce na slabší první pololetí, kdy ji ubylo 1,2 milionu předplatitelů. O obrat se zasloužila i díla věnovaná britské královské rodině jako populární seriál Koruna (The Crown) a pořad Harry & Meghan, anebo seriál Emily in Paris.Tržby společnosti vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí zhruba o dvě procenta na 7,9 miliardy dolarů (asi 174,5 miliardy Kč). Čistý zisk se však meziročně propadl z 607 milionů dolarů na 55 milionů dolarů (z asi 13,4 miliardy Kč na 1,2 miliardy Kč). Celkově však tato čísla překonala očekávání trhu, dodala DPA.