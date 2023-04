3M oseká 6000 pracovních míst a zaměří se na růstovější segmenty

Americký průmyslový konglomerát zruší po celém světě zhruba 6000 pracovních míst, což je kolem šesti procent jeho celkové pracovní síly. Firma to dnes uvedla ve zprávě o výsledcích hospodaření za první čtvrtletí, která ukázala pokles tržeb i zisku. Podnik se hodlá více zaměřit na aktivity, u kterých je schopen dosahovat vyššího růstu. Akcie v pre-marketu přidávají přes 1 %.



Budoucnost vidí firma hlavně v elektromobilech a vybavení domácností. Podnik přikročil k dalším úsporám v době, kdy lidé méně utrácejí za zboží, které není nutné. Série zvyšování úrokových sazeb, k čemuž loni ve snaze bojovat s velmi vysokou inflací přistoupila americká centrální banka (Fed), vyvolala obavy z hospodářské recese.



3M se pohybuje v mnoha segmentech, známé jsou například její lepicí pásky Scotch nebo samolepicí bločky Post-It, ale i zdravotnické přístroje nebo nářadí. Firma se kvůli vysoké inflaci snaží zvyšovat ceny, aby kompenzovala výrazně vyšší náklady na suroviny.



"Oznámili jsme opatření, která sníží náklady v podnikovém ústředí, ještě více zjednoduší a posílí strukturu našeho dodavatelského řetězce, a také zefektivní naše obchodní modely, což zlepší marže a peněžní toky," uvedl generální ředitel Mike Roman. Opatření se dotknou všech segmentů a všech geografických oblastí, kde firma působí. Přinést by měla roční úspory před zdaněním od 700 do 900 milionů dolarů.



Oznámených 6000 míst, které firma zruší, jde nad rámec 2500 míst, o jejichž zrušení firma informovala v lednu. Podnik na konci loňského roku zaměstnával přibližně 92.000 lidí.



Firma uvedla, že v prvním čtvrtletí vytvořila upravený zisk na akcii 1,97 USD, což je pokles proti zisku 2,63 USD před rokem. Tržby klesly o devět procent zhruba na osm miliard dolarů, provozní cash-flow je ale meziročně vyšší, stejně jako tvorba volné hotovosti. Firma vrátila akcionářům zhruba 856 milionů dolarů.



Akcie na zprávu o dalších úsporných opatřeních zareagovaly růstem skoro o dvě procenta nad 106 dolarů za kus. Za poslední rok ale vykazují výrazný pokles, před rokem se prodávaly zhruba za 150 dolarů a před pěti lety za více než 200 USD.