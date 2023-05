Hodnota majetku investora Icahna kvůli obvinění z nekalých praktik prudce klesla

Hodnota majetku amerického investora Carla Icahna se propadla o více než deset miliard USD (přes 213 miliard Kč). Důvodem je zpráva investiční společnosti Hindenburg Research, která uvádí, že Icahnova investiční firma Icahn Enterprises má strukturu podobnou Ponziho schématu, tedy že funguje jako pyramidová hra. Hindenburg patří k firmám, které spekulují na pokles cen, z propadu akcií tedy profituje.



Carl Icahn po propadu kurzu akcií svého podniku klesl v žebříčku nejbohatších lidí světa sestavovaného agenturou Bloomberg na 119. místo z dosavadní 58. příčky.



Icahn Enterprises je veřejně obchodovanou firmou uspořádanou jako komanditní společnost a funguje jako holding. Akcie společnosti v úterý klesly o rekordních 20 procent, tržní kapitalizace firmy se tak snížila o 3,1 miliardy USD. Hindenburg také podrobně popsal systém zajištění úvěru, který podle agentury Bloomberg snižuje hodnotu výpočtu čistého jmění firmy o dalších 7,3 miliardy USD. Celkově se tak hodnota Icahnova majetku propadla o 41 procent na 16,4 miliardy USD.



Sedmaosmdesátiletý Icahn je tak dalším miliardářem, na kterého se letos Hindenburg zaměřil. Předtím se investiční společnost pustila do indického podnikatele Gautama Adáního a firmy Block Jacka Dorseye.



Hindenburg uvádí, že společnost, která investuje do fondů spravovaných Icahnem a která má kontrolní podíly v podnicích v odvětví energetiky, automobilového průmyslu, potravinářství a dalších sektorech, je nadměrně zadlužená a obchoduje se s extrémní přirážkou k čisté hodnotě aktiv. Zpochybnil i způsob, jak firma ohodnocuje některé své investice.



Icahn označil zprávu za vypočítavou a určenou výhradně k dosažení zisku firmy Hindenburg.



Spekulace, kterých využívá Hindenburg, nejsou zakázané. Pokud si ale spekulanti ve snaze dosáhnout poklesu ceny pomáhají zveřejňováním kompromitujících informací, musejí svá tvrzení v případě soudních sporů doložit. Pokud to nedokážou a nevyvrátí podezření, že pokles ceny akcií vyvolali záměrně a za pomoci nepravdivých tvrzení, zpravidla je to pak stojí spousty peněz a riskují i vězení.