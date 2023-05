Poslední zvýšení sazeb Fedu? A spustí nové nákupy?

Jeden z klíčových bodů nabitého kalendáře na tento týden je na programu dnes večer. Fed ukončí dvoudenní zasedání, sdělí, jak nastavil politiku, a okomentuje svůj aktuální pohled na věc. Nová prognóza přijde až za měsíc.



Finanční trhy jsou nastavené na zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a podle nás je to vysoce pravděpodobný výsledek jednání. Důležitější však je, jak bude tento krok okomentován a jestli pohne tržními představami o budoucím vývoji sazeb. Na jedné straně totiž stojí trhy čekající cca dvojí snížení do konce roku, na straně druhé pak centrální bankéři, kteří takový krok pro letošek unisono odmítají.

Tržní hráči si podle nás nenechají vzít představu, že zvyšování sazeb dneškem končí a že výhled je už jen směrem dolů. Fed je však v jejich představách nebude chtít zbytečně moc utvrzovat. Sice nadhodí možnost přestávky v cyklu, ale nechá si otevřený prostor pro případné další utažení, pokud by bylo třeba. Naváže tedy další vývoj sazeb na nově přicházející data.

Rizikem pro akcie i dluhopisy by byl výrazněji jestřábí komentář. Jaké důvody by k němu vedly? Odolnost ekonomiky, velmi silný trh práce s nevýraznými náznaky ochlazování a konec konců i velmi odolné finanční trhy. Na druhé straně jsou však silnější argumenty, kvůli kterým si Fed musí udělat prostor pro přestávku: Inflace je jednoznačně na ústupu, energie či další komodity už ji netáhnou vzhůru, napětí v bankovním systému stále úplně neodeznělo a vládu už v červnu čeká první vážný test s dluhovým limitem.

A co na to akcie? Trvání na letošním nesnížení sazeb mohou vnímat lehce negativně, ale spíše přechodně - Fed to říká ostatně dlouho a nikdy mu trhy úplně neuvěřily. Naopak naděje, že šlo opravdu o poslední zvýšení sazeb v cyklu, by mohla sentiment podporovat. Kdekdo totiž zná historické statistiky, podle nichž akcie ve 3 měsících následujících po posledním zvýšení sazeb rostly. Má to však několik háčků. Tím hlavním je, že takový růst se konal většinou z podstatně nižších valuací. Když byly valuace nadprůměrné, tak to příliš nefungovalo. A nefungovalo to ani v případě, kdy následovala recese, což je stále velmi reálná možnost. Pokud navíc dá Fed najevo, že pauza přichází hlavně kvůli nejistotě s bankami či dluhovým stropem, přibývá jeden otazník navíc.

S&P 500 od začátku dubna v podstatě přešlapuje na místě a jeden z důvodů je možná i ten, že ono poslední zvýšení sazeb se do cen už promítlo. Závěr z jednání Fedu si sice investoři mohou přebrat pozitivně, ale kombinace zvýšených valuací a rizik podle nás vybízí využít takovou příležitost k výběru zisků.

O sazbách dnes rozhoduje také ČNB. Zvýšení není úplně vyloučeno, ale čekáme opět stabilitu. Bankéři odstavili prognózu na druhou kolej, u čehož zůstane. Čeho se ovšem můžeme dočkat, je jestřábí komentář k rozhodnutí. Mohou být zmíněny obavy z vývoje mezd, vážnější debata o přísnější politice a větší připravenost banky zasáhnout. Ve skutečnosti však tato myšlenka podle nás většinová není a pro řadu členů je stále přijatelnější možností utahovat podmínky skrze korunu, kterou slovně tlačí na silnější úrovně.

Další dnešní zajímavé události se budou týkat americké ekonomiky. Zpráva ADP naznačí situaci ohledně zaměstnanosti v soukromém sektoru. Index ISM by pak měl doložit pokračující skromnou expanzi v sektoru služeb.

Hlavní evropské akciové trhy si dopoledne připisují zhruba půl procenta a mírně v plusu se nacházejí také americké futures. Výnosy dluhopisů před Fedem o pár bodů klesají. Eurodolar se šplhá výš a atakuje 1,1050. Ropa se dál propadá. Koruna je dnes v klidu a posouvá se vůči euru jen těsně pod 23,60.

