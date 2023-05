Bankovní krize v USA není zažehnána

Dnešní obchodování v zámoří opět poukázalo na to, že regionální banky v USA čelí problémům, které ještě nejsou zažehnány. Další bankou v hledáčku veřejnosti je tentokrát PacWest, která již v posledních dnech padala o desítky procent. Dnes její představitelé potvrdili, že banka zjišťuje strategické možnosti včetně prodeje. Na konto se její akcie dnes propadly o dalších 50,6 %. Trochu odlišná situace je u banky Western Alliance, kde došlo k negování zpráv o možné prodeji banky. Ta přesto odepsala 38,5 %. Špatná nálada se následně přelila i do dalších jmen z odvětví a index regionálních bank dnes odepsal 3,5 %.Pokud odhlédneme od regionálních bank, které nám asi ještě nějakou dobu budou přidělávat vrásky, největší zprávou dnes by pravděpodobně bylo nově oznámené partnerství mezi Microsoftem a AMD . Tyto dvě společnosti se dohodli na spolupráci ve vývoji AI procesorů. Společnost AMD na tuto zprávu reagoval nárůstem 6,1 %. pak přece jenom vlažněji +0,3 %. Zpráva přišla ve velmi zajímavý moment, kdy včera AMD výrazně ztratila po zveřejnění slabého výhledu na zbytek roku. Naopak se nedařilo výrobci čipů , který ztratil 5,5 % z obdobného důvodu, jako včera AMD (tedy horší výhled na další kvartál). Moderna překvapila prodeji vakcíny proti Covidu-19 a posílila o 3,2 %.