Nevýrazné pondělí na Wall Street, AMD +5,8 %

Pondělní obchodování v USA se neslo za malé volatility i za spíše menších objemů obchodů. Wall Street si tak vybral oddechový čas po pátečních silných růstech. Při pondělní absenci výrazných kurzotvorných zpráv tak hlavní akciové indexy skončily v podstatě poblíž pátečních zavíracích hodnot. Výsledková sezóna je však v plném proudu a již za pár minut nás čekají výsledky PayPalu, Skyworks Solutions nebo Palantir Technologies a o zajímavá jména nebude nouze ani v dalších dnech, proto věřím, že o volatilitu a mnohá překvapení nebude jistě nouze.

Nejlépe se dnes dařilo technologickému sektoru (Alphabet +2 %, +1,6 %, Netflix+2,6 %, +1 %). Samostatnou kapitolou je pak vývoj výrobce čipů - společnosti AMD (+5,8 %). Růst této společnosti tak pokračoval i dnes a to stále v návaznosti na prohlášení o spolupráci s Microsoftem na poli umělé inteligence, což je samozřejmě velmi pozitivní zpráva, ačkoliv to bude jistě dlouhý proces a sesadit Nvidii z pozice krále čipů, na kterých funguje většina dnešní umělé inteligence, nebude jednoduché, ovšem spojenec v podobě by mohl vše urychlit.

Za zmínku stojí i dnešní poměrně výrazné růsty cen ropy (WTI +2,1 %, BRENT +1,8 %). Mírně dnes posílilo i zlato (+0,2 %) a v závěru amerického obchodování se tak pohybovalo kolem 2020 USD za trojskou unci.