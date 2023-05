ČEZ vyzval uchazeče o dostavbu Dukovan k podání finálních nabídek. Čas mají do půlky září

Polostátní energetická společnost dnes vyzvala všechny tři uchazeče o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech k podání finálních nabídek. Na jejich podání budou mít čas do poloviny září. Firma tak učinila po tříkolových jednáních o úvodních nabídkách se zájemci, které dokončila v minulém týdnu. ČTK to dnes řekl mluvčí společnosti Ladislav Kříž. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.



Úvodní nabídky na stavbu nového bloku loni na podzim podaly francouzská společnost , jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. Detaily těchto nabídek , který má projekt na starosti, nezveřejnil.



ČEZ vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl s uchazeči o stavbu bloku vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky, zahájil s předstihem v závěru února a dokončil je v minulém týdnu. Jednání podle Kříže zakončilo jednání na úrovní vrcholových managementů skupiny a všech tří uchazečů. Urychlení procesu má podle firmy poskytnout zájemcům více času pro vytvoření finálních nabídek.



Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i má nový reaktor stát asi 160 miliard Kč v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.



Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.