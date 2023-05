Rozbřesk: Polský hospodářský tygr v prvním kvartále v překvapivě dobré kondici

Polská ekonomika i v roce 2023 dokazuje, že umí výrazně pozitivně překvapit. Včera zveřejněný odhad růstu HDP za první čtvrtletí tohoto roku totiž výrazně překonal i ty nejoptimističtější odhady na trhu a zcela tak rozprášil úvahy o tom, že by polská ekonomika čelila dramatickému zpomalení či dokonce technické recesi. Připomeňme, že mezikvartální růst polského HDP činil neuvěřitelných 3,9 %. Toto číslo sice v meziročním srovnání znamená nepatrný pokles, avšak prakticky vzato implikuje, že Polsko i letos pravděpodobně vykáže solidní hospodářský růst.



Extrémně silný hospodářský růst Polska v uplynulém kvartále je nicméně podezřelý ze dvou důvodů. Za prvé, robustní polský růst nezapadá úplně do regionálního kontextu, když okolní ekonomiky (ČR, Německo či Maďarsko) v prvním čtvrtletí letošního roku v podstatě stagnovaly (Německo), respektive klesaly (ČR či Maďarsko). Za druhé, velmi silný růst HDP není kompatibilní s tvrdými měsíčními daty, jako jsou průmyslová výroba či maloobchodní tržby. Výše uvedené měsíční indikátory vypadaly velmi slabě a rozhodně nenaznačovaly, že by mohlo dojít k tak dramatickému růstu.



Bleskový odhad HDP neobsahuje detaily a teprve ty nám pomohou odhalit, co mohlo být za překvapivě silným růstem. Jedním z kandidátů bude nepochybně zahraniční obchod, který se raketově zlepšil a již se zcela vzpamatoval ze šoku v podobě ruské invaze na Ukrajinu. Kvartální saldo běžného účtu platební bilance dokonce atakovalo historicky nejvyšší přebytky, jichž bylo dosaženo na počátku pandemie. Tyto přebytky však mají na rozdíl od COVIDu jinou kvalitu, neboť nejsou dosaženy propadem dovozů, ale oživením vývozů. V tomto kontextu stojí za zmínku především dlouhodobě zvyšující se export služeb z Polska, přičemž je zajímavostí přebytek salda služeb na běžném účtu platební bilance, který překonal v prvním čtvrtletí tohoto roku magické číslo 10 mld. euro.



Polská růstová success story tedy navzdory válce a zpřísňující se měnové politice v celé Evropě pokračuje. Není divu, že tento příběh oceňuje zlotý, který posiluje nejen proti euru, ale i proti ostatní měnám v regionu. Podobně je na tom ovšem i akciová burza ve Varšavě, jejíž výkonnost patří letos k nejlepším v Evropě.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna včera mírně oslabovala a přiblížila se hranici 23,70 EUR/CZK, navzdory relativně jestřábímu komentáři guvernéra ČNB Aleše Michla. Dnes je tuzemský makro kalendář prázdný, a proto bude korunový trh sledovat především dění na hlavních trzích.



Eurodolar



Zatímco debaty okolo posunutí dluhového stropu se v USA příliš neposunuly (byť rétorika vyjednavačů je přece jenom vstřícnější), tak americká tvrdá data za měsíc duben vykázala opět velmi silné hodnoty. To platilo jak pro včera zveřejněné údaje za maloobchodní tržby, tak průmyslovou výrobu. Není tedy divu, že rétorika Fedu zůstává mírně jestřábí, což v konečném důsledku dolaru mírně pomáhá.

Dnešek by mohl být nudnější s tím, že trh se může soustředit spíše na čtvrtek a pátek, kdy budou ve hře zajímavější události (např. vystoupení Powella a Lagardeové).