Prodej aut v EU se v dubnu zvýšil o 17 procent, vyšší je podíl elektromobilů

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v dubnu meziročně zvýšil o 17,2 procenta na 803.188 vozů, růst vykázal už devátý měsíc za sebou. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). V dubnu se výrazně zvýšil podíl prodaných elektromobilů. Prodej aut v České republice vzrostl o více než 25 procent.



Od ledna do dubna se počet registrací nových aut v EU zvýšil o 17,8 procenta na 3,45 milionu. Navzdory meziročnímu zlepšení byl prodej stále o 22,8 procenta nižší ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, což ukazuje na pokračující potíže automobilového trhu v EU. Rok 2019 byl poslední nepoznamenaný pandemií covidu-19.



Výrazný nárůst, a sice o 51,9 procenta, zaznamenaly v EU minulý měsíc registrace nových bateriových elektromobilů, činily 94.561 kusů. To představuje podíl na trhu 11,8 procenta, což je nárůst skoro o tři procentní body ve srovnání s dubnem 2022. Zatímco hybridy nyní představují 24,8 procenta trhu s novými auty v EU, benzinové vozy nadále dominují s největším podílem 38,2 procenta.



Český Svaz dovozců automobilů už dříve oznámil, že prodej nových osobních aut v České republice od ledna do konce dubna meziročně vzrostl o 20,4 procenta na 74.770 vozů. V dubnu se odbyt zvýšil o čtvrtinu na 18.429 prodaných vozů.



Automobilka Škoda Auto, která je součástí skupiny , v dubnu prodej v zemích EU meziročně zvýšila o 42,1 procenta na 45.922 vozů. Podíl této značky na unijním trhu se tak meziročně zvýšil na 5,7 ze 4,7 procenta.