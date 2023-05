Na akcie je ještě brzy, ale na určitý příklon k rizikovým aktivům ne

Hodně věcí nyní nahrává Fedu a jeho snaze o snížení inflace, včetně silného dolaru, v době, kdy je u něj každý medvědem. Pro CNBC to uvedl David Zervos z Jefferies, podle kterého je tak dnes americká centrální banka v docela „pohodlné pozici“. Řada lidí, kteří k ní byli během posledního roku kritičtí, by tak podle stratéga mohla být pokornější, protože inflace výrazně klesla, i když se nezaměstnanost stále drží na velmi nízkých číslech.



Na dalším zasedání FOMC podle stratéga již sazby neporostou. K tomu připomněl, že Fed se snaží snížit inflaci, ochladit agregátní poptávku a udržet inflační očekávání ukotvené. „To vše je součástí procesu,“ který ale může také přinést pád „některým dobrým firmám se špatnou kapitálovou strukturou a některým špatným firmám se špatnou kapitálovou strukturou“. Právě na ni Jefferies podle svého zástupce už nějaký čas klade velký důraz při investicích a jde o jeden z důvodů, proč firma nyní namísto akcií preferuje rizikovější korporátní dluhopisy.







Zervos uvedl, že americké hospodářství si může projít pár čtvrtletími negativního růstu. K tomu ovšem připomněl, že klesalo i během první poloviny minulého roku, ale na celkovém ekonomickém prostředí to znát nebylo. Nyní „by měla vzrůst nezaměstnanost, ale zatím se tak neděje a nakonec k tomu ani dojít nemusí.“ Celkově se Zervos nekloní k žádným extrémním scénářům. Tedy k tomu, že by americké hospodářství mělo prudce klesnout, nebo naopak k teoriím, podle kterých „Fed ztratil nad vším kontrolu a přišel návrat do sedmdesátých let“.



Fed už podle experta „udělal hodně práce“, nyní by tak měla přijít pauza. Pokud se ovšem ukáže, že dosavadní monetární utažení nebylo dostatečné, může v další části roku přijít další zvedání sazeb. Jay Powell je totiž podle Zervose pevně rozhodnut inflaci snížit podobně, jako byl rozhodnut na konci sedmdesátých let Paul Volcker.



Na dotaz týkající se chování dluhopisů s nízkým ratingem během recese Zervos uvedl, že v takovém případě jejich ceny klesají, akcie by si ale vedly ještě hůře. Právě tzv. junk dluhopisy jsou přitom podle stratéga v současné situaci tím nejlepším způsobem, jak se vracet k rizikovým aktivům. Minulý rok byl podle něj dobou, kdy bylo namístě se rizikovým aktivům úplně vyhnout, nyní je ještě brzy obracet se k akciím, ale je čas na rizikovější korporátní dluhopisy.



Zdroj: CNBC