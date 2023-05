Růst cen řady výrobců v dubnu meziročně opět zpomalil,v zemědělství se zastavil

Meziroční růst cen výrobců v průmyslu a stavebnictví v dubnu opět zpomalil, v zemědělství se téměř zastavil. V průmyslu ceny proti loňskému dubnu stouply o 6,4 procenta, stavební práce zdražily o 7,8 procenta a ceny v zemědělství vzrostly o 0,1 procenta. Růst cen tržních služeb pro podniky zrychlil na 6,6 procenta. Vyplynulo to z údajů, které dnes zveřejnil na svém webu Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny výrobců naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele.



V zemědělství meziroční růst cen výrobců zpomalil z březnových 11,6 procenta. Ve sledovaném měsíci klesly poprvé od října 2020 ceny v rostlinné výrobě, a to o 12 procent. O 31 procent byly meziročně levnější olejniny, o 15 procent ovoce a o 12 procent obiloviny. O téměř 100 procent ale zdražila čerstvá zelenina a o čtvrtinu brambory. V živočišné výrobě byly ceny meziročně vyšší o pětinu, více se platilo za vejce, drůbež, prasata, mléko a skot.



Růst cen průmyslových výrobců meziročně zpomalil z březnových 10,2 procenta. Zlevnil koks a rafinované ropné produkty, chemické látky, základní kovy, dřevo a dřevěné i kovodělné výrobky. "Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 15,5 procenta a energií o 8,6 procenta," uvedli statistici. Ceny potravinářských výrobků meziročně stouply o 16,6 procenta.



Ve stavebnictví v dubnu zpomalil růst cen prací i materiálu. V březnu stavební práce byly podle zpřesnění meziročně vyšší o devět procent a materiál o 10,2 procenta, zatímco v dubnu byly stavební práce meziročně dražší o 7,8 procenta a materiál a výrobky spotřebovávané ve stavebnictví o šest procent.



V meziměsíčním srovnání statistici zaznamenali v zemědělství i průmyslu pokles cen výrobců, a to o 3,3 procenta, respektive o 1,2 procenta. Naopak ve stavebnictví ceny mírně stouply o 0,3 procenta.