Rozbřesk: Česká koruna slábne a pro ČNB již není proti-inflačním rizikem

Česká koruna je v posledních seancích pod tlakem a blíží se 23,70 EUR/CZK. Na vině je na prvním místě globální prostředí, ve kterém se v posledních seancích daří americkému dolaru. Co se děje?

Dalo by se říci, že na první pohled je to příznivá zpráva - šance na dohodu ohledně navýšení dluhového stropu v USA rostou. Prezident Biden, stejně jako šéf republikánů v Kongresu McCarthy, včera hovořili o blížící se možnosti dohody. V reakci na to šly sice vzhůru americké akcie, což bývá častokrát pro středoevropské měny pozitivní impuls, spolu s nimi se tentokrát vydaly na cestu vzhůru i americké výnosy. V posledních dnech trhy viditelně snížily své sázky na eventuální snížení amerických sazeb na konci tohoto roku a naopak zvýšily sázky na eventuální další růst sazeb na červnovém zasedání (30 %). To je živnou půdou pro silný dolar a právě kombinace vyšších amerických výnosů a silnějšího dolaru se středoevropským měnám včetně koruny příliš nezamlouvá.



Česká měna se tak dostala po delší době na úrovně, které jsou slabší, než indikuje prognóza centrální banky. Ta poslední počítá s průměrnou hodnotou kurzu pro Q2 2023 na úrovních 23,50 EUR/CZK. Na dnešních úrovních tak centrální bankéři nemohou již na korunu dost dobře odkazovat jako na proti-inflační riziko.



Tím teoreticky může být v tuto chvíli vládou přijatý rozpočtový balík, který v případě implementačního úspěchu může srazit deficit veřejných financí v příštím roce hlouběji pod 3 % HDP. Centrální banka přitom ve své poslední prognóze nepočítala s žádným konsolidačním balíčkem. Problém je však právě s tím (jak už jsme psali dříve), zda se vládě nakonec podaří všechny úsporné kroky implementovat - otazníky vzbuzují zejména plány na výrazné seškrtání podnikových dotací. I proto by pravděpodobně bankovní rada zatím neměla brát představený rozpočtový balíček příliš vážně a měla by si počkat na první návrhy rozpočtu na rok 2024.



Do té chvíle bude pro centrální bankéře zásadní rozklíčovat, jak moc jsou současná inflační očekávání mezi podniky a domácnostmi neukotvená. Klíčovým číslem v tomto ohledu jsou mzdy za první kvartál (budou zveřejněné na začátku června). A dnes obrázek dokreslí statistika výrobních cen, kde bude důležité sledovat jejich dynamiku zejména mimo energeticky nejnáročnější výroby.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se dostala na dostřel od hranice 23,70 EUR/CZK zejména kvůli silnějšímu americkému dolaru (viz úvodník). Dnešní další uvolnění výrobních cen pravděpodobně korunu nijak výrazně nepřekvapí a předpokládáme, že zůstane dál primárně citlivá na dynamiku eurodolaru.



Eurodolar

Na trhy se dostavil závan optimismu, který však tentokrát nikterak neublížil dolaru. Vypadá to totiž, že v USA se přece jenom rýsuje politický konsensus ohledně zvýšení dluhového stropu americké vlády (další schůzka mezi prezidentem Bidenem a vedením Kongresu je naplánována na neděli). Za normálních okolností by se zřejmě nižší averze k riziku projevila růstem eurodolaru, avšak proti tomu jdou měnící se očekávání ohledně dalšího postupu Fedu - z dolarové výnosové křivky mizí sázky na letošní snižování sazeb a trh si je méně jistý, že již další zvýšení úroků nepřijde.

Dnes jsou na pořadu zajímavá americká data - týdenní statistiky z trhu práce a podnikatelská nálada od Philly Fedu.



Akcie

Wall Street byla v průběhu středečního obchodování plně pod taktovkou býků. Dobrá nálada pokračovala zřejmě díky pozitivnímu vývoji dosažení dohody v Kongresu ohledně tzv. dluhového stropu. Posilovaly hlavně akcie výrobců čipů a HW, kupříkladu akcie TSM posílily o +6 %. Nvidia a AMD posílily o 2,5, resp. o 3,2 %. Růstem navázaly i akcie Amazon (+2 %), Alphabet (+1 %), dařilo se aerolinkám – Delta, United nebo American Airlines posílily zhruba o 5 %. Nahoru šly i akcie Tesly (+4 %) nebo akcie regionálních bank (Pacwest +20 %, Western Allinace +11 %). Dařilo se i akciím Bank of America (+4 %). Nedařilo se naopak akciím T-Mobile, jež poklesly o 1,6 %. Wall Street závěr: Dow Jones +1,24 %; S&P500 +1,19 %; Nasdaq Composite +1,28 %.