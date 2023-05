Tržby Alibaby stouply o dvě procenta na 208,2 miliardy jüanů, zaostaly za odhady

Čínská společnost Alibaba ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila tržby o dvě procenta na 208,2 miliardy jüanů (660 miliard Kč). Největší internetový prodejce na světě to uvedl ve svém dnešním sdělení. Čínští spotřebitelé sice začali po skončení protipandemických opatření na konci loňského roku znovu více nakupovat, jejich výdaje však stále brzdí váznoucí hospodářské oživení, uvedla agentura Reuters.



Výsledek zaostal za odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters odhadovali tržby na 210,3 miliardy jüanů. Čtvrté finanční čtvrtletí skončilo v březnu. Podnik se kromě nedostatečných spotřebitelských výdajů potýká se získáváním nových uživatelů, protože čínský sektor elektronického obchodování dozrává a firmě vyrůstají noví konkurenti, jako je PDD Holdings a Douyin, což je čínská verze TikToku. Obě tyto firmy vlastní společnost ByteDance.



Alibaba začátkem letošního roku oznámila plány na restrukturalizaci do šesti jednotek. Její krok přichází dva roky po regulačních zásazích do čínského technologického sektoru. Firma očekává, že všechny její jednotky s výjimkou divize elektronického obchodu zaměřené na Čínu budou usilovat o externí financování a vstoupí na burzu.



Tržby za celý finanční rok Alibaba také zvýšila o dvě procenta, a to na 868,69 miliardy jüanů. To představuje nejpomalejší tempo růstu od vstupu akcií Alibaba na burzu v roce 2014.