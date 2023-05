Umělá inteligence by mohla zisky v příští dekádě posunout o 30 %, myslí si Goldman Sachs

Investiční banka je ohledně budoucnosti umělé inteligence optimistická a věří, že by tato technologie mohla v příštích deseti letech pomoci zvýšit zisky firem vedených v akciovém indexu S&P 500 až o 30 %.

"Během příštích 10 let by umělá inteligence mohla zvýšit produktivitu o 1,5 % ročně. A to by mohlo v příštím desetiletí zvýšit zisky S&P500 o 30 % nebo více," řekl ve čtvrtek pro web CNBC hlavní stratég Goldman Ben Snider.

Rozvoj služby ChatGPT, chatbota vyvinutého společností OpenAI, vyvolal bouři zájmu o AI a možné narušení každodenního života mnoha lidí. Přinesl také novou vzpruhu investorům, kteří touží po novém motoru růstu zisku v době, kdy vyšších nákladů na půjčky a problémy s dodavatelskými řetězci zmírnily optimismus.

"Zdá se, že mnoho příznivých faktorů, které vedly k této expanzi (zisků v indexu S&P 500), se obrací," prohlásil Snider. "Skutečným zdrojem optimismu je však nyní zvyšování produktivity prostřednictvím umělé inteligence," myslí si stratég.

"Většině investorů je jasné, že bezprostředními vítězi je technologický sektor. Skutečnou otázkou pro investory je, kdo budou vítězové v dalším období," prohlásil Snider.

Upozornil také, že "v roce 1999 nebo 2000 v době technologické bubliny by bylo velmi těžké si představit, že nebo Uber změní způsob, jakým žijeme."

Snider doporučil, aby investoři rozložili své investice do amerických akcií mezi cyklické a defenzivní sektory, přičemž vyzdvihl energetický a zdravotnický sektor pro jejich atraktivní ocenění.

V krátkodobějším horizontu podle něj americký Federální rezervní systém dokončil většinu zpřísňování měnové politiky. "Otázkou je, jakým způsobem to bude nadále ovlivňovat ekonomiku v budoucnu," prohlásil Snider. "Jedním ze znaků znepokojení v nedávné výsledkové sezóně je to, že společnosti z indexu S&P 500 začínají trochu stahovat firemní výdaje," dodal.

Jedním z důvodů by podle něj mohly být zvýšené úrokové sazby. "Pokud jsou úrokové sazby vysoké, můžete se jako společnost trochu více zdráhat vydávat dluh, a proto snižují své výdaje. A skutečně, pokud se podíváme na zpětné odkupy v indexu S&P 500, v prvním čtvrtletí letošního roku se meziročně snížily o 20 % - to je jeden ze znaků, že jsme možná ještě nepoznali všechny účinky tohoto utahovacího cyklu," uzavírá Snider.

Zdroj: CNBC