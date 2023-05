The Times: Manipulaci sazeb LIBOR a EURIBOR koordinovaly vlády i centrální banky v zájmu obnovy klidu na trzích

Manipulace s mezibankovními úrokovými sazbami v době vrcholící finanční krize v roce 2008 byla podle médií hlubší, než se dosud uvádělo. Britský list The Times dnes na základě čerstvých důkazů zveřejnil nové poznatky, které ukazují, že manipulaci s klíčovými sazbami LIBOR a EURIBOR koordinovaly vlády a centrální banky západních zemí, aby na trhu uměle obnovily klid.



Noviny The Times budou podrobnosti zveřejňovat postupně. Z nových poznatků podle listu vyplývá, že centrální banky koordinovaně tlačily na finanční instituce, aby stanovovaly nižší sazby, než jaké by jinak musely stanovit, kdyby se řídily čistě tržními pravidly.



Nové skutečnosti o pozadí globální finanční krize vydává v novinách na pokračování ekonomický zpravodaj BBC Andy Verity. Podle něj v říjnu 2008 zasahovaly do stanovování tržních sazeb jak britská centrální banka, tak Evropská centrální banka (ECB) spolu se třemi dalšími centrálními bankami z Evropy a s Federální rezervní bankou v New Yorku, která je klíčovou součástí americké centrální banky (Fed). Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, označila tato tvrzení za nepodložená, píše list The Times.



"Bylo zcela nepravdivé tvrdit, že se centrální banka snažila zatajit informace, které byly relevantní pro trestní vyšetřování nebo pro případné řízení," uvedla mluvčí Bank of England, aniž by odpověděla na podrobnější otázky. "To, co bylo známo o nevhodném předkládání údajů o sazbě LIBOR, bylo důkladně prozkoumáno už před deseti lety," sdělil deníku britský Úřad pro finanční etiku (FCA). "V rámci trestního stíhání byly poskytnuty úplné důkazy," dodal.



Žádné pochybení si nepřipouští ani ECB, která tvrzení v materiálu BBC důrazně odmítla. Podle ní tato tvrzení zkreslují úlohu centrální banky při provádění měnové politiky. "ECB vždy jednala v souladu se svým mandátem a plně v souladu se zákonem," uvedla měnová autorita eurozóny. Britské ministerstvo financí a Fed se odmítly vyjádřit, stejně jako americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).



BBC uvádí, že komerční banky byly využity jako nástroj manipulace a že o této státem vedené snaze zmanipulovat úrokové sazby v době finanční krize byly informovány regulační orgány v Británii i v USA. Důkazy ale podle BBC naznačují, že úřady tuto snahu tajily.



Na vrcholu finanční krize v roce 2008, kdy finanční instituce kvůli problémům s kvalitou hypoték téměř zastavily úvěrování, vyzývaly centrální banky po celém světě ke klidu. V zákulisí ale vyšetřování podle BBC odhaluje důkazy, že centrální banky se klid snažily obnovit za použití postupů, které byly později v Británii označeny za nezákonné.



Tato opatření se týkala referenčních úrokových sazeb LIBOR a EURIBOR, které sledují, kolik si banky platí, když si mezi sebou půjčují peníze. To má značný vliv na ceny hypoték a dalších úvěrů. Čím větší důvěru měli investoři v banku, která si chce vypůjčit peníze, tím nižší je tento mezibankovní úrok. Čím vyšší sazba, tím větší pochybnosti měl trh o životaschopnosti dané banky.



V říjnu 2008 se západní svět odhodlal k masivnímu koordinovanému zásahu, aby odvrátil hrozbu kolapsu globální finanční architektury po bankrotu velké americké banky Lehman Brothers. Některé důkazy o zapojení Bank of England a britské vlády do manipulace s úrokovými sazbami se objevily už dříve, ještě nikdy však nebyly zveřejněny důkazy, které by naznačovaly, že šlo o součást širší mezinárodní snahy nejen britské centrální banky, ale centrálních bank celého západního světa.