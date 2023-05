Umělá inteligence jako „baby bublina“ a tvůrce „divokého západu“?

Na Yahoo Finance si všímají toho, že v hovoří o umělé inteligenci jako o „baby bublině“. A také poukazují na názory, podle kterých může tato technologie vytvořit v některých oblastech prostředí „divokého západu“.



BofA v následujícím grafu ukazuje vývoj cen aktiv a trhů, které považuje za příklady významných bublin. Řadí sem mimo jiné internetovou či realitní bublinu, z poslední doby třeba akcie skupiny FAANG a také aktiva spojená s umělou inteligencí. U nich ale banka hovoří o zmíněné „baby bublině“:





Zdroj: Yahoo Finance



Bank of America v grafu také vyznačuje růst a následný pád hodnoty technologického ETF společnosti Ark Invest. Pro tu pracuje také Brett Winton, který je častým hostem diskusních pořadů o umělé inteligenci. Tento expert se domnívá, že potenciál uvedené technologie je obrovský, bude mít dopad na řadu firem, odvětví a celé ekonomiky a ani zdaleka nejde o prázdnou bublinu. Podle Wintona naopak investoři ještě plně nechápou, jak hluboké změny ve společnosti umělá inteligence přinese.



Na Yahoo také poukazovali na zmíněné prostředí divokého západu, které by mohlo vznikat zejména v oblasti průmyslu zábavy, vlastnických práv a podobně. Někteří zástupci známých umělců totiž poukazují na to, že generativní umělá inteligence může ohrožovat jejich práva a tvorbu. Příkladem může být píseň vytvořená a zpívaná umělou inteligencí hlasem známého zpěváka. V takovém případě nedochází ke klasickému porušování autorských práv, celá věc nemá historický precedent a významnou roli hraje i to, že umělá inteligence není právním subjektem.





Podle Yahoo je vývoj v této oblasti velmi rychlý. Na jednu stranu je umělá inteligence nástrojem, který může podpořit kreativitu lidí, na stranu druhou s její činností mohou souviset i témata podobná tomu výše uvedenému. Na Yahoo také poukázali na stávku scénáristů v Hollywoodu. Ti požadují, aby umělá inteligence neměla možnost učit se na jimi vytvořených dílech a sbírat z nich data a zkušenosti tak, aby pak sama mohla psát příběhy a scénáře.



Zdroj: Yahoo Finance